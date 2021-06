Babylon's Fall, closed beta: periodo di uscita e dettagli, l'Italia viene snobbata

Platinum Games ha fornito altri dettagli sulla closed beta di Babylon's Fall, il gioco d'azione mostrato durante la conferenza di Square Enix dell'E3 2021. La fase di test avrà luogo a luglio 2021, ma purtroppo non sarà disponibile in Italia.

Precisamente, la closed beta di Babylon's Fall sarà disponibile negli Stati Uniti d'America, in Canada, Brasile, Regno Unito, Francia, Germania e Giappone. L'Italia è stata snobbata, a quanto pare. Se però siete residenti in queste nazioni, sappiate che avrete modo di provare il gioco di Platinum Games a fine luglio su PC (via Steam).

Babylon's Fall

Questa è però solo la fase uno. Vi sarà anche una fase due che permetterà di provare il gioco sia su Steam che su PS4, in una data da definire. Infine, vi sarà una fase tre che permetterà di provare Babylon's Fall su Steam, PlayStation 4 e PS5. Per poter partecipare, sarà necessario avere un account Square Enix e un account della piattaforma scelta. La nostra speranza, ovviamente, è che la closed beta sia resa disponibile nelle fasi successive anche in Italia, anche se pare poco probabile. La closed beta di Babylon's Fall ha lo scopo di mettere sotto stress i server del gioco, ricevere feedback sui sistemi di gioco e fare test sulla stabilità dell'opera.

Se volete scoprire qualcosa di più sul gioco, leggete il nostro articolo: Com'è cambiato Babylon's Fall? L'anteprima dell'action di PlatinumGames.