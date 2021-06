Steam Next Fest iniziata con centinaia di demo da scaricare e streaming da guardare

Finalmente è iniziata la Steam Next Fest estiva che consente agli utenti di Steam di provare le demo di centinaia di giochi e di entrare in contatto diretto con gli sviluppatori tramite gli streaming organizzati dagli stessi. L'evento proseguirà fino al 22 giugno 2021, quindi avete circa una settimana per fare una scorpacciata di nuovi giochi. Si tratta di un'ottima occasione per rimpinguare la propria lista dei desideri.

Tra le demo segnaliamo tre giochi di 1C Entertainment: il gestionale Kapital: Sparks of Revolution, l'action retrò Dread Templar e il meta-videoludico Terrain of Magical Expertise.

Comunque sia le demo sono davvero moltissime, quindi è difficile anche dare dei consigli sensati in questo frangente. Però come non lasciarsi andare con l'attesissimo Sable? O con il platform retrò Tiny Thor? O con l'action multiplayer Naraka: Bladepoint che tanti consensi sta ricevendo da chi lo ha già potuto provare? Ma ci sono anche il GDR strategico Wartales, il visivamente folle Labyrinth City: Pierre the Maze Detective, l'action in pixel art Unsighted e tanti, tanti altri ancora.

Per darvi alle danze, non vi resta che andare sulla pagina ufficiale della Steam Next Fest e scaricare qualcosa, o guardare uno streaming di quelli in corso.