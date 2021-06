Marvel's Guardians of the Galaxy e Humankind usano Denuvo su PC

Square Enix ha attivato la pagina Steam di Marvel's Guardians of the Galaxy, confermando che il gioco userà la tecnologia anti-tamper Denuvo, non esattamente amata dai giocatori. Sega, invece, ha aggiornato la pagina di Humankind, confermando anch'essa che il gioco userà Denuvo.

Ricordiamo che Marvel's Guardians of the Galaxy sarà un gioco single player, senza DLC, componenti aggiuntive o microtransazioni. Sarà un pacchetto completo sin dal D1. Interpreteremo Peter Quill, capo dei Guardiani della Galassia e avremo modo di attivare mosse speciali degli altri membri del team, che per il resto del tempo saranno controllati dall'Intelligenza artificiale. Sarà un gioco d'azione e avventura fondato sulla trama.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Humankind, invece, è un gioco di strategia a turni a tema storico, nel quale avremo la possibilità di "riscrivere la storia del genere umano". La descrizione ufficiale recita: "Affronta eventi storici, prendi decisioni morali di grande importanza e fai scoperte scientifiche. Scopri le meraviglie della natura presenti nel mondo o costruisci le più mirabili creazioni del genere umano. Ogni elemento del gioco è storicamente autentico. Combinali per dare luce alla tua visione del mondo"

Humankind

