Humankind, il nuovo provato si spinge alle porte dell'era moderna

Un simile lavoro, però, sta richiedendo più tempo del previsto e, un po' per le problematiche legate al COVID-19, un po' per il perfezionismo degli sviluppatori francesi, le date di lancio si sono susseguite. A questo punto, infatti, il gioco avrebbe già dovuto essere disponibile su PC e Stadia; in realtà dovremo aspettare un altro paio di mesi prima di -speriamo- poterci giocare.

Il tutto è gestito attraverso un sistema a turni e organizzato in una struttura esagonale. Grazie alla scienza è possibile scoprire nuove tecnologie in grado di far evolvere la vostra società, mentre la cultura plasma il modo nel quale i cittadini vivono e gli altri regni vi valutano.

Partirete da uno sparuto gruppo di coloni fino al controllare un vasto impero e potenti eserciti. Per raggiungere questo obiettivo potrete seguire diverse strade, come quella della violenza, quella della spiritualità, quella della diplomazia o quella della scienza e, di conseguenza, il vostro regno dovrà essere creato in modo da poter riflettere in maniera federe questo genere di impostazione.

I giocatori di Civilization 6 non faranno fatica ad orientarsi in Humankind. Adesso che ci troviamo di fronte ad una versione quasi definitiva del gioco è impossibile non notare le similitudini tra le due esperienze. In entrambi i casi dovrete prendere il comando di un popolo e guidarlo dalla preistoria fino alla conquista dello spazio. Da soli o anche in multiplayer.

Novità

Le battaglie navali di Humankind

Adesso che sappiamo cosa accomuna i due titoli, andiamo a scoprire cosa li differenzia. Innanzitutto in Humankind non condurrete un popolo predefinito, ma avrete la possibilità di personalizzare il vostro leader. Fisicamente, innanzitutto, ma la cosa più importante è che il personaggio selezionato non avrà dei bonus fissi, ma questi potranno essere decisi dal giocatore ad ogni passaggio di epoca.

In altre parole, al posto di far scegliere all'inizio di ogni partita il tipo di vantaggi da ricevere (e quindi condizionare a priori il modo di gestire la proprio civiltà), gli edifici bonus da sbloccare e le unità da comandare, Amplitude ha scelto di dare la libertà ai giocatori di plasmare il proprio popolo in maniera dinamica, selezionando di volta in volta la civiltà reale alla quale ispirarsi.

Niente impedisce di "specializzarsi" in un'unica civiltà, rafforzando i bonus ottenuti era dopo era. Quello che però Amplitude spera è che i giocatori sperimentino le diverse combinazioni, in modo da poter trovare quella che si adatti meglio al loro stile. "Trovare il bilanciamento nel caos" è lo scopo dello studio francese parlando di come pensano di limitare le combinazioni troppo potenti.

Un altro elemento molto interessante è la gestione delle battaglie. Al posto di farle svolgere in maniera semi automatica in stile Sid Meier's Civilization 6, Amplitude ha deciso di aprire ogni volta un'istanza nella quale è possibile gestire in maniera più puntuale lo scontro. In questo modo il terreno influenzerà in maniera molto sensibile l'esito della scaramuccia: una posizione sopraelevata e ben difendibile può cambiare nettamente i rapporti tra le forze in campo, così come entrare in guerra con altri eserciti vicini consentirà loro di partecipare al conflitto.

Progredendo con la partita entreranno in gioco altri fattori come la composizione dell'esercito (le unità avranno una sorta di specializzazione) oltre che la loro tecnologia. Soldati armati di fucili e mezzi corazzati difficilmente soccomberanno di fronte a guerrieri con ascia o arco. In questo modo gli scontri assumono una rilevanza molto maggiore rispetto al capolavoro di Firaxis e l'arrivo di unità marine e aeree non può che rendere il tutto ancora più complesso e gratificante, una sorta di gioco nel gioco. Con l'avanzare delle ere si avranno un numero maggiore di unità e tanti approcci differenti, una cosa che renderà il guerreggiare una delle principali attività di fine partita. Tutto questo sempre che non si voglia tentare la fortuna con la risoluzione automatica delle battaglie.

Un altro elemento "spiazzante" per chi arriva da Civ è la gestione dell'espansione dei territori. La mappa, che sarà di dimensioni variabili a seconda del tipo di partita selezionata, è divisa in distretti che possono essere occupati costruendo un avamposto, ovvero spendendo influenza. Una volta marcato il territorio potrete, con altra influenza, decidere se trasformare l'avamposto in una nuova città (che prenderà un nome a caso un base alla civiltà che sarete in quel momento) o fondere il territorio con un altro, in modo da cedere i bonus a quelli di una città confinante.

Anche da questo punto di vista si prospettano alternative interessanti, con persone che prediligeranno una o poche grandi città circondate da un territorio enorme da sfruttare e coloro che sceglieranno di avere tanti centri più piccoli, ma meno produttivi. Anche in questo caso Amplitude lascerà al giocatore scegliere l'approccio preferito, sostenendo che non ha intenzione di prediligerne uno al posto di un altro. Per bilanciare i due modi di giocare è stato creato il parametro di stabilità. Più una città avrà un territorio grande da amministrare o una popolazione variegata e più sarà complesso mantenere l'ordine pubblico. Con tecnologie e edifici dedicati, però, sarà possibile tenere sotto controllo questo elemento.