AMD al Computex 2021: nuove GPU Radeon RX 6000M, APU Ryzen 5000G e FidelityFX Super Resolution

AMD non ha deluso le aspettative per il Computex 2021 confermando gli attesi annunci della nuova serie di GPU mobile Radeon 6000M, della serie di APU Ryzen 5000 con architettura Zen 3 e, cosa ancora più importante, della tecnologia Super Resolution che promette di dare battaglia al DLSS di NVIDIA grazie a un algoritmo di upscaling di alta qualità.

Le nuove GPU Radeon RX 6000M

La serie Radeon RX 6000M è scesa in campo oggi stesso con la Radeon RX 6600M, un modello che risulta staccato dalle varianti superiori ma gode comunque di 8 GB di memoria dedicata e di una potenza di 7.8 TFLOP, sufficiente a superare la Radeon RX 5600 XT dal solo punto di vista numerico, senza considerare i vantaggi dell'architettura RDNA 2 tra Variable Rate Shading e altre ottimizzazioni tra cui, cosa fondamentale per i laptop, il consumo. Parliamo infatti di una GPU dall'alimentazione configurabile che nella versione dal TGP più elevato, pensata per il gaming in 1080p senza compromessi, arriva a 100 watt.

Ed è grazie sia alle ottimizzazioni specifiche della nuova GPU Navi 23, diversa dalla Navi 22 riadattata in chiave mobile dei modelli superiori, sia in generale, come anticipato, s ia al passaggio all'architettura RDNA2 a 7 nanometri che possiamo beneficiare del miglioramento dell'efficienza con un 43% di consumi in meno a fronte di un incremento prestazionale di 1.5 volte. Ed è un vantaggio che si fa ancora più netto laddove la potenza è necessariamente limitata, come nel caso dei notebook, un settore in cui le nuove Radeon mobile promettono di esprimersi molto meglio dei modelli precedenti.

Al secondo posto della tripletta delle nuove GPU per laptop AMD troviamo la Radeon RX 6700M, senza data di lancio ma già delineata nelle caratteristiche, a partire dall'uso di un chip Navi 22 che pur castrato garantisce un bel salto rispetto alla Radeon RX 6600M. Parliamo infatti di un incremento da 1792 a 2304 stream processor che corrisponde al passaggio da 28 a 36 CU, ognuna delle quali equipaggiata con un ray accelerator. Inoltre la memoria GDDR6 passa da 8 a 10 GB e l'Infinity Cache vola da 32 a 80 MB.

Quanto sopra, secondo AMD, è sufficiente per garantire i 100fps in 1440p con impostazioni grafiche su alto. Questo almeno con diversi titoli definiti come popolari e che presumiamo appartengano alle categorie dei giochi competitivi e di quelli ben ottimizzati. Ma per l'ambito mobile parliamo di una potenza notevole che in numeri, parlando chiaramente della configurazione energetica massima della GPU spinta a 135 watt, si traduce in 10.6 TFLOP di potenza di calcolo FP32, sufficienti per superare una Radeon RX 6600 XT reference.

Arrivando al top infine c'è la Radeon RX 6800M che però non compie un salto imperioso sulla Radeon RX 6700M. Anche perché utilizza la stessa GPU Navi 22, anziché il chip Navi 21 della RX 6800 desktop, sebbene sbloccata e quindi forte di 2560 stream processor attivi e di 40 compute unit. Inoltre gode di 16 MB di Infinity Cache in più e di 12 GB di memoria, funzionali a garantire il 1440p senza compromessi a 360 gradi. Si parla infatti di 68fps in Assassin's Creed Valhalla, di 75 in Borderlands 3, di 84 in COD; Black Ops Cold War e Dirt 5 e di 141 in Resident Evil Village.

In quanto a potenza non si avvicina alla RX 6700 XT desktop, fermandosi a 11.8 TFLOP, ma promette comunque prestazioni da laptop da gioco top di gamma, pretendendo oltre 145 watt di alimentazione nella configurazione energetica massima. Guarda quindi a portatili da gioco spinti, di quelli pensati per essere desktop replacement di alto livello, come testimoniano anche frequenze che stabiliscono nuovi record nel campo dei portatili.