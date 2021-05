Assembla che ti Passa #299

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware per PC da gioco e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Tutte le indiscrezioni puntano sull'arrivo a breve della GeForce RTX 3080 Ti, prima attesa per il 18 maggio e ora, si presume, per gli inizi di giungo. Ma non sarà, prevedibilmente, l'unica versione potenziata delle GeForce RTX 3000 ad arrivare sul mercato. Tra indizi e rumor abbiamo infatti sentito parlare a più riprese anche della GeForce RTX 3070 Ti ed ora siamo arrivati alla conferma definitiva che include anche una menzione della GeForce RTX 3090 Ti.

A svelarla, confermando anche in via definitiva l'esistenza di una lineup di tre schede Ti, è stata l'analisi dei Japanese PC Mania sul software ZOTAC Firestorm che nella directory delle risorse include dei file chiaramente legati alla RTX 3070 Ti, 3080 Ti e 3090 Ti. Presumibilmente la potente scheda, vista la sua assenza nei rumor spuntati fino ad oggi, arriverà in un secondo momento rispetto alle RTX 3070 Ti e RTX 3080 Ti, sfoggiando caratteristiche e prezzo da segmento professionale. D'altronde si parla di 48 GH di memoria e del chip GA100 a piena potenza, con un'area di 826 millimetri quadrati e 54.2 miliardi di transistor. Un mostro probabilmente realizzato, come la controparte professionale, con transistor a 7 nanometri di TSMC, ma ritoccato in modo da godere del supporto per le librerie DirectX.

Nonostante la collaborazione con TSMC, pare comunque che NVIDIA non abbia intenzione di abbandonare Samsung. Secondo quanto riportato da alcuni insider la partnership tra le due aziende continuerà a evolversi con l'arrivo dei transistor a 5 nanometri, a quanto pare riusciti decisamente meglio degli attuali transistor a 8 nanometri, inizialmente pensati per i chip degli smartphone. Dovremmo quindi vedere un gran salto in termini di efficienza, a prescindere dalla natura della prossima architettura.

Questa infatti potrebbe essere ancora tradizionale, cosa coerente con i rumor sulla presunta serie Lovelace, puntando su un'ulteriore maturazione delle tecnologie RTX tra maggior numero di raggi di luce gestibili da una GPU e upscaling ancora migliore, oltre che di altre tecnologie legate all'intelligenza artificiale che ha margini di miglioramento tendenti all'infinito. Non a caso ci aspettiamo che nei prossimi anni vengano utilizzate per realizzare bot, personaggi non giocanti e mondi sempre più credibili, garantendo un'evoluzione a tutto tondo che potrebbe palesarsi proprio con la serie Hopper, e con la corrispettiva architettura AMD, che nel 2024 dovrebbe svoltare verso la filosofia multi-chip module riducendo i costi di produzione e aumentando i margini di guadagno in termini di potenza. Tra l'altro abbiamo visto fare qualcosa di simile da AMD con le CPU, e per questo ci aspettiamo che giochi d'anticipo in questo senso anche nel campo delle GPU, e la cosa ha funzionato alla grande.

Ma nel campo delle GPU, AMD si è trovata comunque a inseguire, nonostante abbia tirato fuori una serie di schede dotate una potenza bruta notevole. L'intera serie Radeon RX 6000 soffre però della mancanza di una tecnologia analoga al DLSS, come abbiamo visto vitale nell'ecosistema NVIDIA per compensare il peso del raytracing quando questo è impiegato in modo massiccio, pur senza full path tracing, come in Cyberpunk 2077. Sappiamo però che la FidelityFX Super Resolution è sempre più vicina e promette un upscaling di qualità sia per le Radeon più recenti, sia per le console di nuova generazione. Il problema è capire come funziona, cosa che potrebbe essere stata in parte svelata da un brevetto che si riferisce alla Gaming Super Resolution.

Scoperto dal prolifico Ayxerious, il brevetto in questione delinea, con tanto di immagini, una tecnologia pensata per "creare approssimazioni di immagini di alta qualità e raggiungere framerate elevati". Nelle righe successive, poi, si parla dell'uso di una rete lineare e di una rete non lineare per combinare diverse immagini "down-sampled" in modo da ottenere un framerate maggiore e, alla fine dell'operazione, ottenere comunque un'immagine ad alto dettaglio. Non opera quindi una banale operazione di upscaling, garantendo a detta di AMD una capacità di preservare colore e particolari superiore al Deep Learning. Ma siamo curiosi di verificare l'effettivo incremento prestazionale in mancanza di hardware dedicato, anche se questa differenza rispetto al DLSS ha i suoi innegabili vantaggi.

Uno degli elementi più interessanti della Gaming Super Resolution, forse destinata a chiamarsi FidelityFX Super Resolution nella versione usata per le schede Radeon RX, riguarda la promessa di funzionare con palmari, set-top box multimediali e smartphone oltre che con i PC e le console. Potrebbe quindi portare a un boost prestazionale in molti ambiti, compreso quello dei giochi mobile che non è limitato a social game strategici o puzzle game ma include titoli importanti, e che richiedono un framerate elevato, come Fortnite e PUGB. Tra l'altro la possibilità di ridurre lo sforzo dell'hardware promette una maggiore durata della batteria, andando a influenzare l'utilizzo stesso degli smartphone.

Per saperne di più forse sarà sufficiente attendere il primo giugno, quando Lisa Su terrà il suo intervento per il Computex 2021, tutto online, per parlare anche ai videogiocatori. Come al solito ci aspettiamo un intervento conciso ma ricco di informazioni che speriamo rivelino anche dettagli sulle ancora assenti Radeon RX di fascia medio-bassa e includa qualche rassicurazione sul promesso aumento della disponibilità delle Radeon RX già in commercio. Inoltre ci aspettiamo di sentire qualcosa su una nuova serie di processori, ma non abbiamo ancora idea di quale sia. Da un parte il leaker Patrick Schur ha parlato dei Ryzen 5000 XT, con lievi aumenti nelle frequenze massime, ma dall'altra Benchmark.pl ha parlato di varianti B2 dei processori già esistenti, prodotte in parallelo per aumentare la disponibilità di chip. D'altronde il problema più grosso dell'industria resta una discrepanza tra domanda e offerta che ha portato la GeForce RTX 3080 a costare il quadruplo rispetto al prezzo consigliato.