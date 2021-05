Anche Giacomo Leopardi amava il sabato. È il giorno nel quale -solitamente- ci si riposa e diverte di più, consapevoli che la domenica c'è tempo per riposare. Per questo motivo è il giorno nel quale molti di noi riescono -finalmente- a dedicare qualche ora extra ai propri videogiochi preferiti. Magari facendo le ore piccole di notte. Per questo motivo vi chiediamo: cosa giocherete questo weekend?

La fine di maggio non è mai stata un periodo particolarmente florido per i videogiochi, ma nella giornata di ieri sono usciti Miitopia e Knockout City, due esperienze molto diverse, ma accomunate dalla voglia di divertire. Proverete qualcuna di queste novità?

O vi rifugerete nei "grandi classici" come Call of Duty Warzone, FIFA 21, Minecraft, Fortnite o League of Legends? O magari andrete alla ricerca di qualche indie o esplorerete il sempre infinito catalogo di giochi mai completati?

Noi probabilmente andremo a riscoprire il catalogo di Paradox, in modo da farci trovare pronti all'espansione di Crusader Kings 3 e di Empire of Sin.

Come e quanto giocherete nel weekend?