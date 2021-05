Forza Horizon 5 uscirà a settembre? Le Hot Wheels potrebbero aver dato un indizio

Cosa c'entra questo fatto con l'annuncio del nuovo gioco? Semplicemente perchè questo genere di iniziativa -solitamente- è fatto attraverso una sinergia tra le diverse parti, in modo da poter avere il massimo della spinta possibile. Quindi, se la nuova collezione di macchinine di Forza Horizon è prevista per settembre, ci sono buone possibilità che anche quello che al momento è conosciuto come Forza Horizon 5 sia previsto intorno a quel periodo.

Mentre ancora non sappiamo nessun genere di dettagli del nuovo Forza Horizon , sono diverse settimane che i ben informati provano ad anticipare quella che sarà la data di uscita di questo atteso gioco. Un indizio in questo senso potrebbe essere arrivato da Hot Wheels . Il celebre marchio di macchinine, infatti, ha annunciato che la nuova collezione dedicata al videogioco uscirà a settembre 2021 .

Ovviamente si tratta solo speculazioni fatte su quello che è successo finora, ma con l'E3 2021 alle porte Microsoft potrebbe avere in serbo diverse soprese per i fan della serie e settembre potrebbe essere la data ideale per lanciare questo genere di prodotto. Secondo molti, inoltre, Forza Horizon 5 sarà ambientato in Messico: vi piacerebbe come ambientazione?