DualSense: Apple ha cominciato a vedere i controller PS5 direttamente da Apple.com

Il controller DualSense in pochi mesi è già riuscito a conquistare più o meno tutti. La combinazione tra vecchie e nuove tecnologie, infatti, ha fatto sì che il controller sia perfetto per giocare tutti i prodotti del passato, ma che sia già pronto per il futuro. Anche per questo Sony e Apple hanno lavorato per rendere il controller ufficiale di PS5 compatibile anche con iPhone, iPad, Apple TV e Mac. Una collaborazione talmente proficua che la casa di Cupertino ha deciso di vendere il controller DualSense direttamente da Apple.com.

Per il momento questa possibilità è valida solo sul negozio USA di Apple, ma è comunque interessante come un prodotto "ufficiale" di un altro brand sia stato incluso nel negozio di Apple. Tanto per capire, non si possono comprare i wireless controller di Xbox Series X|S nonostante siano anche loro compatibili coi prodotti di Apple.

Il controller DualSense di PS5 viene venduto sia come controller perfetto per giocare a tutti i videogiochi presenti su iOS, Mac e Apple TV, ma anche per essere utilizzato grazie all'app PS Remote Play. Per ottenere la compatibilità col DualSense (e il controller Xbox Series X|S) i device Apple dovranno essere aggiornati alla versione iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 e macOS 11.3.