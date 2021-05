FIFA eNations Cup: la eNazionale di FIFA 21 si è qualificata al Winner Bracket

Dopo una durissima fase a gironi, la eNazionale italiana di FIFA 21 si è qualificata al Winner Bracket della FIFA eNations Cup. Nella giornata di oggi gli azzurri dovranno affrontare le 16 nazionali qualificate dopo la fase a gironi. Le 8 nazionali vincenti accederanno alla fase finale del torneo che si terrà il prossimo agosto a Copenaghen. Il torneo in Winner Bracket continuerà poi per eleggere un vincitore della zona Europa e determinare il piazzamento delle nazioni qualificate nella fase finale.

Si tratta, quindi, del primo passo verso il vero obiettivo, ovvero entrare nella fase finale del torneo. La eNazionale FIFA è composta da Karim "Karimisbak" Rmaiti (giocatore del Milan e vincitore della finalissima su PS4) e Rocco "guarinoJR_" Guarino (Samporia) su PlayStation 4 e Gianluca "Pignone" Ciliberti (multigaming Esport Empire) è il nostro giocatore Xbox One. Il commento del Winner Bracket sarà affidato, come sempre, a Luigi 'Davdas' Ragoni, Simone 'Lamella' Sfolcini e Nello 'Hollywood' Nigro.

Come nei giorni scorsi a dare brio all'appuntamento saranno Pierluigi Pardo, Eleonora Boi e Jessica Tozzi, i super ospiti che si alterneranno durante la diretta per commentare le imprese degli azzurri. Gli azzurri giocheranno dal TIM Space di via Magolfa a Milano.

Le partite della nazionale possono essere seguite direttamente da questa notizia a partire dalle 14:45 fino a oltre le 18: