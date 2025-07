Due prototipi di iPhone 17 Pro sarebbero stati immortalati a San Francisco

Secondo quanto riportato da una fonte su X, due prototipi di iPhone 17 Pro sarebbero stati immortalati in fase di test a San Francisco. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, ma alcuni indizi fanno davvero pensare ai futuri modelli di Cupertino. Tra l'altro, il post è stato poi ripreso dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, che ha commentato con un "This looks legit". Vediamo quindi tutti i dettagli.

Le foto

Come vi abbiamo già anticipato, l'utente "Fox Pupy" (@Skyfops) ha condiviso due scatti su X. L'iPhone 17 Pro sarebbe stato immortalato in fase di test a San Francisco, nei pressi di Union Square. In particolare, le foto mostrano una persona alle prese con due smartphone, un iPhone 16 Pro e il presunto iPhone 17 Pro, presumibilmente per confrontarli.

Sul retro del telefono è presente un adesivo che nasconde il logo Apple, mentre l'iPhone 17 Pro è dotato di una custodia nera molto spessa, spesso utilizzata dall'azienda di Cupertino per camuffare i nuovi dispositivi. Secondo la fonte, un addetto alla sicurezza avrebbe cercato di impedire eventuali riprese. In ogni caso, lo smartphone presenta un modulo fotografico rettangolare con lo scanner LiDAR e il flash LED posizionati in verticale sul lato destro, come già immaginavamo. Ovviamente restiamo in attesa di informazioni concrete e ufficiali.