iPhone 17 Pro e Pro Max avranno in esclusiva un display anti-riflesso ancora più resistente

Secondo alcune indiscrezioni, gli iPhone 17 Pro e Pro Max saranno dotati in esclusiva di un display con vetro anti-riflesso che tuttavia non vedremo su iPhone 17 e 17 Air. Le informazioni arrivano da MacRumors, fonte affidabile che conosce le dinamiche interne del settore, ma ovviamente vi aggiorneremo in caso di conferme o smentite. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Ancora più sicuro e resistente

Secondo quanto riportato da MacRumors, il display anti-riflesso è pronto per la produzione di massa e sarà disponibile in esclusiva per iPhone 17 Pro e Pro Max. Questa novità permette all'azienda di Cupertino di confrontarsi con un altro grande colosso, ovvero Samsung con il suo Galaxy S25 Ultra dotato di vetro Gorilla Glass Armor con l'eliminazione del 75% dei riflessi. Ovviamente per ora non conosciamo ulteriori dettagli in merito, ma il nuovo vetro dovrebbe proteggere dai riflessi e in particolare essere più resistente ai graffi.

Diverse voci circolavano già da marzo, alimentate dal leaker Instant Digital, e recentemente sono state rafforzate anche da MacRumors, che in un primo momento aveva però segnalato problemi di produzione. Pare che quindi l'azienda sia riuscita ad ottenere buoni risultati e sia pronta a supportare la produzione di massa. Per ora non sappiamo se questa novità verrà introdotta su tutti e quattro i modelli, ma di certo impatterebbe positivamente sull'esperienza utente.