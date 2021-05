Forza Horizon 5: ambientazione in Messico svelata già nel trailer di Xbox Series X?

Forza Horizon 5 non è ancora stato annunciato ma già si susseguono le voci di corridoio al riguardo, con un filone emerso di recente che vuole l'ambientazione del gioco riferita al Messico, cosa che secondo alcuni sarebbe stata in verità svelata già da mesi, precisamente dal primo trailer di presentazione di Xbox Series X.

Ovviamente si tratta di una teoria messa insieme da appassionati, ma l'idea non è del tutto folle, considerando che abbiamo visto voci di corridoio basate su fondamenta ancora meno solide. Secondo una linea di pensiero sostenuta anche da giornalisti e insider vari, Forza Horizon 5 dovrebbe essere presentato all'E3 2021, nonostante Microsoft non abbia mai accennato finora alla sua esistenza.

Altre fonti, tra le quali l'immancabile Jeff Grubb, sostengono che l'ambientazione di Forza Horizon 5 dovrebbe essere il Messico, cosa che potrebbe presentare una base molto interessante per il racing game open world di Playground Games, considerando anche la varietà di scenari che può offrire lo Stato del Centroamerica.

Possibili conferme sulla nuova ambientazione sono emerse in questi giorni, ma sempre come indizi piuttosto flebili, compresa anche questa nuova interpretazione che risulta però molto affascinante, in quanto basata su un video che abbiamo già visto tutti.

Se questo fosse vero, significherebbe che Microsoft ci avrebbe fatto dare un'occhiata a Forza Horizon 5 già da più di un anno, senza che ce ne rendessimo conto: secondo quanto riportato dal sito Generacion Xbox, il famoso trailer di presentazione di Xbox Series X (riportato qui sopra), mostrato a sorpresa durante i Game Awards 2020, conterrebbe proprio un riferimento diretto a Forza Horizon 5 in Messico nel frammento di video dal minuto 0:40 a 0:50.

In effetti, in quei secondi vediamo cactus, un deserto roccioso e poi delle montagne, che potrebbero essere tutte caratteristiche tipiche del Messico. Non che si tratti di scene di gameplay, ovviamente, ma essendo un "concept trailer" potrebbe contenere una suggestione riferita al gioco veramente in sviluppo, perché se davvero Forza Horizon 5 verrà presentato il mese prossimo significa che era già in sviluppo all'epoca, almeno nelle fasi preliminari. Insomma, prendete il tutto come una semplice voce di corridoio ma l'idea che il gioco possa essere rimasto per tutto questo tempo "nascosto" ma alla luce del sole è sicuramente affascinante.