Forza Horizon 5 in Messico, altre possibili conferme sulla nuova ambientazione

Forza Horizon 5 sembra essere destinato a spostarsi in Messico, con la nuova ambientazione che riceve ulteriori conferme anche se si tratta sempre di voci di corridoio, ancora una volta provenienti da Jeff Grubb, il quale ha recentemente ribadito quanto detto in precedenza al riguardo.

Forza Horizon 5 potrebbe essere ambientato in Messico, questa era la voce emersa già a fine mese scorso da parte di Jeff Grubb, Jez Corden e Klobrille, due giornalisti/insider e un insider classico che a quanto pare si trovano tutti d'accordo su questa informazione, cosa che ce la fa prendere necessariamente in una certa considerazione.

La questione è stata nuovamente ribadita in un recente podcast di Iron Lords, che aveva per ospite il solito Grubb. Tuttavia, non è il solo indizio che punta ancora in questa direzione: come riportato da XboxEra, al secondo 0:15 del trailer sui giochi Xbox Game Pass della primavera compare quella che secondo alcuni potrebbe essere un'altra indicazione dell'ambientazione messicana di Forza Horizon 5.

Si tratta infatti di un panorama di Mexico City, visibile qui sotto, con i grattacieli della downtown cittadina che potrebbero dunque far parte dello scenario di Forza Horizon 5.

Lo skyline di Mexico City compare nel recente trailer su Game Pass e secondo alcuni è riferito a Forza Horizon 5

Ovviamente prendiamo il tutto come semplici voci di corridoio ma l'insistenza su questa informazione è sicuramente sospetta. Il Messico potrebbe fornire una certa varietà di ambientazioni tra le aree più naturali e quelle urbane, andando dagli scenari più desertici alle giungle, aggiungendo anche le rovine precolombiane dello Yucatàn.

Staremo a vedere, intanto si susseguono anche voci di corridoio sulla presenza di Starfield, Forza Horizon 5 e Halo Infinite tutti all'E3 2021 di Microsoft, oltre ad altri titoli possibili.