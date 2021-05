Dungeons & Dragons, il film: iniziano le riprese, annuncia il regista

Il film di Dungeons & Dragons inizia ufficialmente le riprese, come riferito dal tweet da parte dell'account ufficiale di Jonathan Goldstein, uno dei due registi al lavoro sul progetto, insieme a John Francis Daley, un'accoppiata rodata, che ha già lavorato ad altri film in precedenza.

Tra le produzioni precedenti della coppia ricordiamo la sceneggiatura di Spider-Man: Homecoming e la regia di Game Night e Vacation, ed entrambi sono anche autori della sceneggiatura del film di Dungeons & Dragons. Il progetto è interessante, sebbene anche piuttosto rischioso considerando la vastità e la fama della licenza in questione, che difficilmente può tradursi in un lungometraggio in grado di condensare tutte le caratteristiche, anime ed atmosfere diverse di un universo intero.



In ogni caso, è da parecchio tempo che Paramount cerca di portare avanti il film di Dungeons & Dragons e sembra finalmente riuscita nell'intento, visto che l'avvio delle riprese è di fatto il culmine di un lungo percorso rimasto incerto per molto tempo: le prime notizie sono emerse nel 2017, ma il progetto è stato rivisto e rimaneggiato a più riprese negli anni prima di raggiungere una forma considerata ottimale.

A tutte le difficoltà si è aggiunta nel 2019 anche quella del Covid-19, rendendo ancora più complicata la realizzazione del film, ma il tweet di Goldstein sembra finalmente fugare ogni dubbio, con la classica foto del ciak ufficiale utilizzato per le riprese, appena avviate.

Sul fronte videoludico, intanto, il titolo che riprende più puramente il franchise è Dungeons & Dragons: Dark Alliance, che si è mostrato di recente in 20 minuti di gameplay.