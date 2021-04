Dungeons & Dragons: Dark Alliance: 20 minuti di gameplay mostrano una missione intera

Dungeons & Dragons: Dark Alliance è ritenuto da molti il successore spirituale di Baldur's Gate Dark Alliance, il classico per PlayStation 2, Xbox e GameCube. Il nuovo gioco, in arrivo per le console di attuale e vecchia generazione, si mostra in 20 minuti abbondanti di intenso gameplay nei quali è possibile vedere un'intera missione, presa di peso dall'atto iniziale del gioco.

In questo action RPG si giocherà nei panni di Drizzt Do'urden, Cattie Brie, Wulfgar e Bruenor Battlehammerand, alcuni dei più celebri personaggi dell'universo di D&D. Come si può ammirare dal trailer il gioco sembra mescolare fasi più narrative ad altre di azione, in un mix piuttosto spettacolare, soprattutto per tutti gli amanti dell'universo di Dungeons&Dragons. Non mancano delle semplici fasi a piattaforme, pensate per collegare tra li loro le diverse sezioni dei livelli.

Nel filmato si vede un assedio ad una roccaforte nanica interrotto da un gigantesco dragone. Terminato il filmato si passa alla presentazione dei diversi guerrieri, ognuno caratterizzato da un diverso set di mosse e di abilità. Drizzt, per esempio, è piuttosto agile e in grado di evocare magie da lontano. Wulfgar è più potente e grazie al suo martello ama lottare in prima linea.

Non mancano combattimenti contro nemici giganteschi e fasi di esplorazione. Dungeons & Dragons: Dark Alliance non sembra poter ambire al rango di capolavoro, ma potrebbe divertire e riservare qualche sorpresa.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance arriverà il 22 giugno 2021 su Playstation, Xbox e PC. Il gioco è sviluppato da Tuque Games. Cosa ve ne pare?