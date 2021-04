Xbox Game Pass traina la crescita di Xbox nell'ultimo quarto fiscale

Xbox Game Pass sta trainando la crescita di Xbox. Nell'ultimo quarto fiscale, concluso il 31 marzo 2021, Microsoft ha dichiarato ricavi nel settore gaming per 3,53 miliardi di dollari, ossia il 50% in più su base annua.

I ricavi dei contenuti e servizi Xbox sono cresciuti del 34% su base annua, grazie proprio alla crescita dell'Xbox Game Pass e a quella delle vendite software.

Com'era lecito aspettarsi, l'hardware Xbox ha visto una grossa crescita nei ricavi: ben il 232%, grazie alla domanda di Xbox Series X e S. Stando all'analista Daniel Ahmad si tratta del miglior quarto fiscale di Xbox da quando Microsoft ha iniziato a riportarne i numeri, ormai sei anni fa.

Per far capire l'incidenza dell'Xbox Game Pass sui ricavi di Xbox vi basti un semplice dato: i contenuti e i servizi hanno determinato l'80% dei ricavi del settore gaming di Microsoft. In questo caso non è improprio dire che l'incidenza delle vendite hardware sia marginale, o quantomeno secondaria per l'intera divisione. Sarebbe interessante capire quanto le vendite dei giochi Microsoft su Steam, andati generalmente molto bene, abbiano inciso sul totale. Difficile dirlo, ma immaginiamo che abbiano avuto un loro peso, visto il sempre crescente interesse di Microsoft per la piattaforma.