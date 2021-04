Microsoft: non solo Xbox, nuove conferme per i giocatori PC in arrivo secondo Grubb

In un recente video stream, Jeff Grubb ha parlato di alcune informazioni che saranno condivise da Microsoft il prossimo 29 aprile 2021. Secondo Grubb, Microsoft aggiornerà i propri giocatori sul proprio interesse verso il mondo PC. La compagnia, in sostanza, affermerà che il lato gaming non è dedito unicamente a Xbox, ma vuole tenere sempre in maggiore considerazione anche il lato PC.

Questo è quanto afferma Grubb, che specifica che non dobbiamo aspettarci un evento o uno show. Non si tratterà di una conferenza ma solo di una comunicazione ufficiale, probabilmente tramite il blog ufficiale di Xbox. Grubb afferma che, forse, potrebbero esserci anche alcune informazioni preliminari sul futuro del Microsoft Store, ma si tratta solo di una speculazione.

Grubb spiega che il lato PC di Microsoft si è parzialmente sentito trascurato, soprattutto per quanto riguarda Game Pass che è supportato più dal lato Xbox che da quello computer (pur vero che ultimamente Microsoft ha proposto sempre più titoli anche per i giocatori da mouse e tastiera).

Per il momento non sappiamo altro: tutto quello riportato, inoltre, è solo una speculazione di Grubb; non possiamo ritenere queste informazioni ufficiali, come sempre. I lettori di ResetEra, dove è stato riportato un frammento della live di Grubb, sperano che Microsoft annunci l'arrivo di Game Pass su Steam, ma sembra essere più un sogno che una possibilità.

Inoltre, vi segnaliamo che Knockout City sarà gratis su Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play dal day one.