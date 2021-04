Red Dead Online: update del 27 aprile, sconti e novità disponibili

Rockstar Games ha rilasciato l'update del 27 aprile 2021 per Red Dead Online, che porta una serie di novità e sconti per la settimana corrente. Avremo modo di ottenere un po' di oggetti gratis, alcuni bonus per delle missioni, denaro, punti esperienza e non solo. Vediamo tutti i dettagli indicati dagli sviluppatori della modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2.

Prima di tutto, i giocatori di Red Dead Online ci permette di ottenere RDO$ e PE del personaggio doppi completando le missioni della Storia del Distillatore e quella da contrabbandiere. L'update del 27 aprile, inoltre, ci permette di ottenere il 50% di RDO$ extra, oltre a doppi PE del Ruolo tramite le vendite da Distillatore.

I giocatori di Red Dead Online avranno quindi bisogno di provviste per la produzione di alcol. Per fortuna Rockstar Games regala 10 rifornimenti di macerato completamente gratis a tutti i Distillatori che giocheranno questa settimana, dopo l'update del 27 aprile 2021. Sgomberando cinque posti di blocco degli ispettori potremo ricevere il 40% di sconto su un articolo per Distillatori Principianti o Promettenti. Inoltre, i Distillatori che hanno già raggiunto il rango 20 riceveranno il 40% di sconto su un articolo per Distillatori Affermati o Provetti dopo aver completato la prima vendita. Se invece dovete ancora iniziare la vostra carriera, allora tra il 27 aprile e il 3 maggio potrete sfruttare uno sconto di 5 lingotti d'oro sulla Capanna da Distillatore.

Inoltre, con l'update del 27 aprile i giocatori di Red Dead Online avranno modo di usare il Viaggio Rapido e gli spostamenti per la Capanna da Distillatore completamente gratis. Entro 72 ore, inoltre, ci sarà anche uno sconto del 30% su tutti i poncho del Catalogo all'interno della sezione Vantaggi (visitatela per riscattare lo sconto).

Red Dead Online

Ci sono poi come sempre nuovi sconti per la settimana del 27 aprile 2021; i giocatori di Red Dead Online possono trovare:



Abito per il Ruolo di Distillatore: -40%

Migliore per la capanna da Distillatore e l'alambicco: -30%

Emote: -30%

Gilet: -30%

Trottatori del Norfolk: -40%

Se avete collegato gli account Prime Gaming e Social Club, inoltre, otterrete all'interno di Red Dead Online una Licenza da Cacciatore di taglie gratis e Verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie gratuita. Se vi collegherete entro il 10 maggio potrete anche ricevere delle offerte per un fucile Varmint a canna rigata gratuito, per il 30% di sconto sul Carro da caccia e per 50 unità di merci da Commerciante gratis.

Vi segnaliamo infine il nostro speciale: Red Dead Redemption 2: Il boscaiolo - Racconti dalla frontiera.