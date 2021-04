PS4 è la console che ha venduto più giochi nella storia, PS2 battuta

PS4 è la console che ha venduto più giochi nella storia del medium. Il dato è stato reso ufficiale da Sony stessa, che nel suo ultimo resoconto finanziario ha rendicontato la bellezza di 1,577 miliardi di giochi venduti dal lancio della console.

Considerate che il record precedente era detenuto da PS2, che nel suo intero ciclo di vita vendette 1,537 miliardi di giochi.

Alcuni nostalgici hanno fatto notare come il risultato di PS4 dia in realtà un gran lustro ai numeri di PS2. Il motivo? All'epoca i giochi erano acquistabili solo in formato fisico e spesso non era facile come adesso riuscire a trovarli. Inoltre non c'erano offerte continue come ora (in particolare lato digitale), cestoni a parte, quindi gli acquisti erano spesso a prezzo pieno o con sconti molto limitati. Infine, mancava completamente la scena indie, dove spesso i giochi hanno di base un prezzo più abbordabile di quello dei tripla e dei doppia A.

In realtà il dato di PS4 non è meno impressionante di quello PS2, perché è vero che oggidì c'è maggiore varietà di prezzi, ma va anche detto che le vendite hanno subito la concorrenza di free-to-play e servizi vari. Detto questo, il record è ormai in mano a PS4, che può ben vantare il suo enorme successo e l'influenza che ha avuto sull'industria tutta negli ultimi anni.

Nel frattempo è emerso che PS5 ha venduto 7,8 milioni di console battendo proprio PS4 al lancio.