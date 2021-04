PS5 vende 7,8 milioni di console e batte PS4, 47,6 milioni di PS Plus: il miglior anno di sempre

Sony ha diffuso dei numeri da record nel suo anno fiscale, conclusosi il 31 marzo 2021. Il colosso giapponese ha annunciato di aver raggiunto quasi tutti gli obiettivi prefissati, con PS5 che vende 7,8 milioni di console. Un numero molto importante, dato che è superiore ai 7,6 milioni di PS4, console utilizzata come punto i riferimento. Ma non solo. Alla fine di marzo erano 47,6 i milioni di abbonamenti PS Plus attivi, su un totale di 109 milioni di utenti PlayStation Network.

Questo è l'unico dato 'negativo'. Lo scorso anno, per effetto della pandemia, i giocatori attivi sulla rete di PlayStation erano 114 milioni. Adesso che negli USA e in altri paesi le cose stanno tornando alla normalità, era preventivabile che il numero calasse.

Il successo del marchio PlayStation è, però, evidente in tutti gli altri numeri. Sono 7,8 milioni le PS5 nel mondo e la domanda è ancora molto alta. Solo nell'ultimo quarto sono state messe sul mercato 3,3 milioni di console.

PlayStation 5 e PS4 hanno venduto 338,9 milioni di giochi in un solo anno. Un numero spropositato, che include, ovviamente, le copie fisiche e quelle digitali. Le proporzioni tra questi due modi di acquistare giochi sono cambiate: 220 milioni di giochi, ovvero il 65%, sono stati venduti in digitale. Lo scorso anno erano il 53%. I giochi first party di Sony valgono invece il 17% del totale.

Ricavi da record per PlayStation.

Le vendite stellari sono valse a Sony 25,04 miliardi di dollari nel FY2020. Un record assoluto, che ha ritoccato verso l'altro il precedente record di 20,84 miliardi del FY 2018. Un record ottenuto grazie ad un ultimo quarto dell'anno incredibile, da 6,24 miliardi di dollari. +27,3% rispetto all'anno precedente. È la prima volta che qualcuno ottiene risultati simili tra gennaio e marzo.

Anche i profitti sono da record: per 3,23 miliardi di dollari entrano direttamente nelle casse di Sony. Ottimi risultati anche dal PSN: +36,4% rispetto all'anno precedente e 17,32 miliardi di ricavi.