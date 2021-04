Bitcoin: un Commodore 64 impiegherebbe 50 trilioni di anni per minarne uno

Con la scarsità di GPU che affligge il mercato da mesi, c'è chi si sta ingegnando per capire come minare la più celebre delle criptovalute: i Bitcoin. Dei simpatici modder hanno deciso di rispolverare un vecchio Commodore 64 per l'occasione. Dopo un po' di fatica per adattare l'hardware del glorioso PC, adesso c'è solo da aspettare i primi risultati: il primo Bitcoin comparirà tra 50 trilioni di anni. Millennio più, millennio meno.

Un'impresa del genere era già stata tentata qualche settimana fa, quando degli appassionati avevano adattato un Game Boy per minare Bitcoin. Anche in quel caso, però, bisognava armarsi di pazienza.

Il canale YouTube 8-Bit Show And Tell ha deciso di adattare un Commodore 64, dove ha fatto girare il software Bitcoin Miner 64 con quale ha raggiunto la velocità di estrazione di 0,3 H/s. Con l'acceleratore SuperCPU il canale YouTube ha alzato la velocità di estrazione a 10 H/s. Un risultato eccellente per il vecchio computer, ma comunque non sufficiente per vedere i primi risultati prima di 50 trilioni di anni. La cosa divertente è che comunque il C64 consumerà circa 22 dollari di corrente al mese per un totale di... non riusciamo nemmeno a quantificare la bolletta che dovreste pagare per mantenere tutto funzionante.

Anche con i BTC a più di 50mila dollari l'uno, i conti non tornano.