Facebook acquisisce Downpour Interactive: il team di Onward entra in Oculus Studios

Facebook ha acquisito Downpour Interactive, ovvero il team dello shooter ad ambientazione militare Onward attualmente in fase di early access, facendolo entrare definitivamente all'interno degli Oculus Studios e dunque presumibilmente mettendolo al lavoro su progetti specificamente rivolti alla realtà virtuale.

Onward è, già da parte sua, uno sparatutto in prima persona tattico ad ambientazione militare progettato per la realtà virtuale, dunque chiaramente gli sviluppatori hanno già l'esperienza richiesta per portare avanti i progetti all'interno di Oculus Studios. Il gioco è rimasto in accesso anticipato per quasi cinque anni ed è probabile che con questa acquisizione ottenga finalmente il supporto necessario per raggiungere una versione definitiva, a meno che non ci sia l'intenzione di passare direttamente ad altro.

Onward è uno sparatutto militare tattico sviluppato per la realtà virtuale

"Downpour Interactive guida l'industria VR come un esempio di prima categoria di sviluppatore che lavora in comunione con la sua fedele community per creare esperienze di gioco e social nel modo migliore", ha affermato Facebook nel comunicato che annuncia l'acquisizione del team all'interno di Oculus.

Dall'altra parte, il CEO di Downpour, Dante Buckley, ha assicurato ai giocatori che questo accordo è un'ottima notizia anche per loro: "Entrando a far parte di Oculus Studios in Facebook, possiamo ora realizzare la piena visione di Onward con un enorme supporto e grandi risorse", ha affermato Buckley.

Continua dunque l'espansione di Facebook in ambito gaming con l'acquisizione di team di sviluppo ad accrescere gli Oculus Studios: prima di Downpour abbiamo visto l'acquisizione di Beat Games, Sanzaru Games e Ready at Dawn.