NVIDIA RTX 3080 Ti, prezzi da 1300 a 2250 dollari per i modelli custom?

NVIDIA RTX 3080 Ti non è ancora stata presentata ufficialmente, ma in rete sono già comparsi i primi prezzi per i modelli custom, in questo caso prodotti da MSI e Gigabyte: si parla di cifre che vanno dai 1300 ai 2250 dollari.

Il reveal ufficiale della NVIDIA RTX 3080 Ti dovrebbe avvenire il 18 maggio, con uscita fissata al 26 maggio, ed è dunque normale che alcuni retailer abbiano già inserito la GPU nei propri listini.

Quello che non è normale è l'attuale contesto, una situazione fondamentalmente inedita in cui le schede non fanno in tempo ad arrivare nei negozi che sono già esaurite, mentre quelle che rimangono vengono proposte a prezzi gonfiati.

La novità in questo caso è rappresentata dalla consapevolezza dello stato del mercato internazionale, che ha portato appunto alcuni retailer a stabilire cifre già aumentate per la RTX 3080 Ti, senza neppure che il prodotto sia ancora disponibile.

RTX 3080 Ti custom, i prezzi presso un retailer internazionale.

RTX 3080 Ti custom, i prezzi presso un retailer internazionale.

Come andranno esattamente le cose? L'unico modo per saperlo è attendere ancora qualche giorno, con l'apertura ufficiale dei preorder per la RTX 3080 Ti che sicuramente farà chiarezza sulla situazione, per positiva o negativa che sia.