Super Mario: il film è ancora in lavorazione presso Illumination, Miyamoto supervisiona il progetto

Nonostante sia sparito dai radar da ormai un paio di anni, il presidente di Nintendo Doug Bowser ha assicurato che il film d'animazione di Super Mario è ancora in lavorazione. La pellicola sarà frutto della collaborazione del capo di Illumination Entertainmnet Chris Meledandri e Shigeru Miyamoto, il celebre creatore di Super Mario.

Di questa pellicola ve ne avevamo parlato davvero tanto tempo fa, ma nonostante questo la notizia è ancora attuale. Secondo le fonti del tempo, infatti, il film di Super Mario realizzato da Illumination uscirà intorno al 2022. Questo vuol dire che, se il Covid-19 non ha scombinato i piani, siamo ancora all'interno della programmazione iniziale.

Al progetto sta lavorando in prima persona il geniale Shigeru Miyamoto, a dimostrazione del fatto che, nonostante l'espansione di Nintendo ad impero multimediale, la compagnia vuole avere un controllo diretto di quello che si sta facendo coi suoi personaggi, in modo che non vengano snaturati. Così da evitare un secondo film di Super Mario Bros.

Un personaggio del terribile film di Super Mario Bros.

"Dobbiamo essere sicuri che i personaggi siano sempre fedeli all'esperienza dei videogiocatori," ha ribadito il presidente di Nintendo Shunkaro Furukawa.

Illumination Entertainment è lo studio di animazione celebre per aver creato i Minions, Sing e Pets.