Super Mario Maker 2: 26 milioni di livelli condivisi

Super Mario Maker 2 continua il suo percorso raggiungendo dei numeri davvero impressionanti, con 26 milioni di livelli creati e messi in condivisione dagli utenti in tutto il mondo per questo grande successo su Nintendo Switch.

Nonostante Super Mario Maker 2 sia uscito a giugno 2019, dunque quasi due anni fa, il gioco continua ad essere acquistato e soprattutto giocato da un'enorme community di utenti su Nintendo Switch, come dimostra il costante tasso di crescita della produzione da parte dei giocatori che continuano a costruire e condividere nuove creazioni.



Super Mario Maker 2 continua ad essere molto usato e popolato dai giocatori



Solo lo scorso settembre, il numero totale di livelli condivisi ammontava a 20 milioni, dunque nel giro di 6-7 mesi tale numero è cresciuto di 6 milioni, ovvero quasi un milione di livelli al mese da parte della community.

I numeri illustrano chiaramente l'attività forsennata degli utenti di Super Mario Maker 2, incrementata ulteriormente dopo l'importante aggiornamento messo online nell'aprile 2020 che ha consentito di creare dei veri e propri mondi di gioco con mappa navigabile, composti a loro volta di diversi livelli.

Mentre il primo capitolo di Super Mario Maker ha visto la chiusura del supporto alla fine di marzo 2021, Super Mario Maker 2 prosegue invece il proprio percorso e sembra intenzionato a mantenere alta l'attenzione dei giocatori ancora a lungo.