Super Mario Maker, Nintendo chiude il supporto online nel 2021

Super Mario Maker si avvia al pensionamento, almeno per quanto riguarda il supporto online e la condivisione dei livelli creati dagli utenti, ma si tratta del primo capitolo per Wii U, il cui online verrà spento da Nintendo nel 2021.

Ovviamente non stiamo parlando di Super Mario Maker 2, il nuovo capitolo uscito di recente su Nintendo Switch e ancora bello attivo e con supporto assicurato ancora per anni, almeno visto quanto è stato fatto con il gioco precedente. Uscito originariamente nel 2015 su Wii U, Super Mario Maker ha infatti mantenuto attivo il supporto online per la condivisione dei livelli fino a oggi, terminandolo poi il 31 marzo 2021, ovvero circa sei anni dopo la sua uscita.

Considerando che Super Mario Maker 2 è uscito invece nel 2019, dovremmo essere piuttosto tranquilli sulla durata del supporto da parte di Nintendo. In ogni caso, questo non significa che non sarà possibile giocare anche al primo capitolo: semplicemente, a partire da aprile 2021 decadranno le funzionalità online del gioco per Wii U, dunque non sarà possibile condividere i livelli creati o giocare a quelli messi in condivisione dagli altri. Viene inoltre chiuso anche il sito ufficiale con i Bookmark di Super Mario Maker, che era stato lanciato sempre nell'anno di uscita del titolo per Wii U.