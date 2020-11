Cuphead: The Delicious Last Course, il DLC rimandato ancora causa Covid-19

Cuphead: The Delicious Last Course si farà attendere ancora per un po', con il team Studio MDHR che ha comunicato l'intenzione di rimandare ulteriormente l'uscita del grosso DLC per il fantastico sparatutto in 2D al 2021, a causa della pandemia da Covid-19.

Nonostante non ci fosse una data di uscita ufficiale, era abbastanza diffusa la convinzione che The Delicious Last Course dovesse arrivare nel corso del 2020, ma essendo ormai arrivati a fine novembre cominciava ad essere abbastanza chiara l'intenzione di spostare tutto al 2021, a prescindere dalle comunicazioni.

È invece arrivato un messaggio chiaro da parte di Studio MDHR: "Vista la situazione globale relativa alla pandemia che sta colpendo molti, abbiamo preso la difficile decisione di rimandare il rilascio di The Delicious Last Course", si legge nel tweet ufficiale degli sviluppatori. "Per la nostra meravigliosa community di Cuphead, abbiamo preparato una lettera da parte dei fondatori del team, Chad e Jared Moldenhauer".

La lettera, visibile sempre nel tweet qui sotto, spiega che The Delicious Last Course nonostante sia solo un DLC contiene comunque una grande quantità di contenuti e anche un bel pezzo di storia, rappresentando la continuazione e anche la conclusione del gioco principale con elementi narrativi in più oltre a vari nuovi livelli.

"Nel pieno stile dello Studio MDHR, non saremo contenti di questo capitolo finale finché non sarà almeno il nostro miglior lavoro in assoluto", si legge nella lettera. Questa ricerca della perfezione si è ovviamente scontrata anche con le sfide proposte dalla necessità di modificare l'organizzazione del lavoro con il distanziamento sociale.

Visto quanto tempo e quante risorse ha richiesto anche lo sviluppo di Cuphead per i due fratelli e il resto del team, è comprensibile la volontà di allungare un po' lo sviluppo per poter raggiungere il livello qualitativo previsto. The Delicious Last Course era stato già rimandato al 2020 e arriverà dunque nel 2021, tempo fa abbiamo pubblicato un video su novità e ispirazioni del DLC.