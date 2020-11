Nintendo Switch, le Cyber Offerte cominciano domani su eShop: sconti fino al 75%

I possessori di Nintendo Switch potranno approfittare da domani, 26 novembre 2020, delle Cyber Offerte su eShop, con sconti fino al 75% su di un'ampia selezione di giochi.

La promozione partirà alle 15.00, ora italiana, e coinvolgerà per la prima volta titoli come The Legend of Zelda: Link's Awakening e Xenoblade Chronicles 2, entrambi disponibili a un prezzo ridotto del 33%!

Non si tratta tuttavia degli unici prodotti in offerta, come detto la lista è piuttosto corposa. Abbiamo ad esempio Astral Chain scontato del 33%, The Elder Scrolls V: Skyrim scontato del 50% e Dragon Ball FighterZ scontato addirittura dell'84%.

E poi ancora The Outer Worlds scontato del 50%, BioShock: The Collection scontato del 40% e The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition scontato del 30%.

Per dare un'occhiata all'elenco completo delle offerte, che si concluderanno il 3 dicembre, visitate il sito ufficiale Nintendo.