God of War 2: i fan cercano nuovi indizi nell'immagine Twitter di Cory Barlog

Il director di God of War e God of War 2 ha recentemente deciso di cambiare l'immagine del suo profilo Twitter. Solo che quello che è un gesto normale per molti, evidentemente non lo è per Cory Barlog. I fan della serie, infatti, si sono messi ad analizzare nei dettagli l'immagine di copertina alla ricerca di nuovi indizi dell'attesissimo seguito delle avventure di Kratos e Atreus.

Le persone non sono però (del tutto) impazzite. Questa ricerca ossessiva dipende anche dal fatto che in passato Barlog aveva già fatto scherzi di questo tipo anticipando l'annuncio di God of War 2 più di un anno prima. Non stupisce più di tanto, dunque, che le persone adesso stiano doppiamente attente ad ogni mossa del director.

Soprattutto se questa mossa è caricare un'immagine inedita di God of War raffigurante tutti i principali protagonisti come Mimir, Freya o Kratos del primo capitolo intorno ad un tavolo imbandito di cibo e bevande. Le rune vicino a Kratos sono state immediatamente tradotte in "Ragnarok sta arrivando", mentre quello presenti sui bicchieri di ognuno sono ancora al vaglio degli esperti.

Qualcuno ha notato anche che ci sono altre rune sul camino (e anche in questo caso di parla del Ragnarok), come anche dei personaggi nascosti sullo sfondo, come Hildisvíni, il cinghiale magico. Ci sono anche due coltelli nel disegno, uno "conteso" al centro e uno nascosto dietro la schiena dell'uomo a petto nudo.

La nuova immagine di God of War.

Quello che è sicuro è che questa immagine è più di quello che sembra alla prima occhiata. Avete notato qualcosa di particolare?