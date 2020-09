God of War 2: il director Cory Barlog aveva anticipato il seguito più di un anno fa

A distanza di un anno abbiamo scoperto che il director di God of War 2, Cory Barlog, in maniera molto furba aveva anticipato su Twitter non solo l'esistenza del secondo capitolo, ma addirittura la frase cardine di questo seguito: "Ragnarok is coming".

Il 21 aprile 2019, infatti, il director del primo God of War (e adesso sappiamo anche del suo seguito) aveva postato su Twitter una lunga serie di messaggi nei quali condivideva tanti dettagli della produzione di quello che sarebbe diventato il gioco dell'anno 2018.

Si tratta di 16 tweet ricchi di foto e commenti, che ricapitolavano i 6 anni di lavoro che sono serviti per reinventare la saga di Kratos e raggiungere il livello qualitativo stellare di God of War. Ma non solo. Unendo la prima lettera di ogni tweet, infatti, adesso scopriamo che Barlog voleva mandarci un altro messaggio: il seguito era già in lavorazione e avrebbe parlato dell'arrivo del Ragnarok, la battaglia finale tra la luce e l'oscurità dalla quale nascerà un nuovo mondo.

"Ragnarok is coming" è la frase che si ottiene, che è anche l'unica cosa che compare in maniera inequivocabile all'interno del teaser di God of War 2 presentato durante lo showcase di PS5.

Non si può trattare di una coincidenza. Che dire, quindi, complimenti a Barlog per la pensata, soprattutto per non essersi fatto scoprire in tutti questi mesi.

Cosa ne pensate di questo genere di messaggi da parte degli sviluppatori?