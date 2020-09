Call of Duty: Black Ops Cold War, il provato della alpha multiplayer

Quest'anno per il multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War sarà durissima. A volerla dire tutta, in realtà, sono tutti i giochi online competitivi a trovarsi nella difficile posizione di dover ricercare uno spazio tra la massa di battle royale sul mercato ma in questo specifico caso, la paura reale per Activision arriva addirittura da una costola proprietaria, ovvero quel Call of Duty: Warzone che negli ultimi mesi ha saputo attirare centinaia di migliaia di giocatori e tenerli incollati sui propri server stagione dopo stagione. Per Treyarch, che ha preso in mano questo Call of Duty per riportare in auge anche il vecchio e ancora amato modo di intendere lo sparatutto per eccellenza, la sfida è quella di invertire la tendenza, di convincere cioè le frange di pubblico abituate a lanciarsi in mappe da cento giocatori che comprare questo nuovo titolo per sparacchiare in amicizia in mappe veloci, ristrette e adrenaliniche è ancora fonte di prezioso divertimento. Il modo più semplice per farlo? Mostrare a tutti lo stato dei lavori con una breve alpha nel week end , raccogliere feedback e sperare i fan tornino ad una generazione passata.

Treyarch è ancora lo studio di punta

Avendo saltato a piè pari gli ultimi capitoli e avendo apprezzato solo in parte la visione futuristica di Call of Duty, ci chiedevamo come sarebbe stato tornare effettivamente a giocare dal nostro divano il nuovo capitolo e sono bastate pochissime partite per capire che il divertimento puro di Black Ops II, l'ultimo multiplayer che davvero ci aveva fatto impazzire, è ancora tutto qua. Quel saper costruire mappe interessanti con linee di ingaggio a tre vie, quel modo di sparare unico e riconoscibile, per quanto arcade possa essere, e quella magia nel creare un ritmo di gioco con un flow decisamente unico, ci sono stati gettati in faccia in uno schiocco di dita. Sapevamo come sparare, sapevamo come muoverci e sapevamo benissimo prevedere la costruzione della stanza successiva senza nemmeno averne ancora varcato la soglia. Per molti questa potrebbe essere la classica scusante per attaccare Call of Duty visto il suo immobilismo negli anni mentre per noi è la riprova del saper continuare a costruire un prodotto fedele al gusto dei propri fan. Insomma, la strategia di Treyarch per portare i giocatori su Cold War è limpida e chiara e piuttosto che esagerare e voler strafare come in passato, si è deciso di dare un colpo di spugna e partire proprio dove quella sopracitata magia si era quasi andata a perdere, in quel preciso istante in cui il voler dare qualcosa in più ai giocatori era diventato un ingozzarli con qualcosa di cui in realtà nemmeno avevano bisogno.

Per carità le sorprese in questa alpha non sono mancate ma, a maggior ragione, proprio quando Treyarch cerca di uscire dal seminato e costruire qualcosa di diverso, il feeling viene meno e si ripiomba nel baratro di uno shooter arcade che perde velocemente di mordente. Parliamo ovviamente della nuova modalità a 24 giocatori, un tentativo di portare un pizzico di Battlefield su COD per una concezione della strategia e di gioco che proprio non è nelle corde di questa produzione. Mappe troppo grandi, veicoli da pilotare che risultano quasi più scomodi e meno divertenti rispetto a quando corriamo e scivoliamo fucile in pugno e un allontanamento da quel ritmo perfetto dalle playlist Moshpit, dove di giocatori ce ne stanno la metà.