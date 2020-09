The Last of Us: un video mostra tutti i momenti felici della serie, dura poco

Su Twitter, un utente chiamato Anastasia ha pubblicato un video che mostra tutti i momenti felici vissuti da Ellie e dagli altri protagonisti della serie di The Last of Us. Anastasia era "stanca di vedere dei montaggi video tristi" e per questo motivo ha cercato tutte le scene più tenere e toccanti raccontate in questi anni. Un intento nobile, peccato che i momenti felici, nell'epopea di Ellie, siano davvero pochi.

the last of us but it's only happy moments because i'm tired of everyone making only sad edits pic.twitter.com/lm0t3znlrm — anastasia (@infamousellie) September 18, 2020

In questo video si vedono Ellie e Dina danzare felicemente, il celebre momento nel quale la ragazza e Joel incontrano le giraffe, o quando i due scherzano felici in macchina o suonano la chitarra. C'è spazio anche per Left Behind e il momento nel quale Elle e Riley giocano all'interno della struttura per fare le fototessere. C'è anche la musica giusta che sottolinea tutti questi momenti felici.

Una bella iniziativa, che ci ricorda come l'opera di Druckmann non sia fatta solo di violenza, dramma e tensione, ma anche di frangenti nei quali i protagonisti mostrano il loro volto migliore.

Peccato che la brevità del video evidenzi quanto questo cambio di registro rappresenti solo una minima parte dell'universo di The Last of Us, un mondo post apocalittico nel quale c'è poco spazio per sentimenti diversi dalla rabbia e l'odio.

Cosa ne pensate? Ve li ricordate tutti questi momenti toccanti o vi sono rimaste impresse solo le scene più violente?

