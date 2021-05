Succubus, il provato di uno spin-off satanico

Ed è questo uno degli elementi che speriamo abbiano avuto la giusta attenzione da parte del piccolo ma interessante team polacco, mentre ci lanciamo nel provato della demo di questo spin-off tutto azione che cambia marcia nel gameplay ma riprende nudità, sangue e sessualità esplicita del primo capitolo, spingendo ancora di più il pedale su sensualità e sadismo. A fare da protagonista c'è infatti Vydija, la provocante demone della lussuria già comparsa nella versione Unrated di Agony. Ma la ritroviamo cambiata cosa evidente non appena ne abbiamo preso il controllo per il nostro provato della demo di Succubs.

La vena provocatoria di Madmind Studio non si è esaurita con Agony , titolo di debutto imperfetto ma capace di attirare l'attenzione grazie a un'estetica brutale nella sua efficace rappresentazione dell'inferno. Sangue, lamenti, scorci danteschi e sussurri perversi sono l'ossatura di un'esperienza intrigante, per quanto svilita da un gameplay a dir poco traballante.

Una protagonista del tutto differente

Tradita dalla sua stirpe, Vydija è in cerca di vendetta

Succubus cambia impostazione ma non cambia spirito mettendoci di fronte a una rappresentazione cruda, viscerale e del tutto priva di filtri dell'inferno. La censura c'è ma attivarla non compromette, nel bene e nel male, il piglio truculento del titolo di Madmind Studio. D'altronde parliamo di una macchia sfocata intorno a genitali e capezzoli che non basta certo a edulcorare un titolo che vuole essere ed è tutti gli effetti disturbante. Attraversando le viscere degli inferi siamo messi di fronte a creature demoniache che si danno alla sodomia più sfrenata, neonati divorati e particolari macabri in abbondanza che rendono Succubus un titolo destinato a un pubblico dallo stomaco forte. Non indugia però eccessivamente nel sesso e non scivola nella pornografia.

La protagonista, pur disposta nei momenti di calma a soddisfare le proprie voglie, nella gran parte dei casi preferisce torturare e uccidere le sue vittime, nei modi peggiori immaginabili. Ed è ancora più spietata dopo essere stata tradita e sfigurata dalla sua stessa specie ed è questo l'antefatto di Succubus, in arrivo su Steam il 21 luglio a un prezzo ancora non specificato.

Colori evocativi, ma modelli a dir poco grezzo

Il gameplay di Succubus vira con decisione verso l'azione in prima persona abbandonando le velleità stealth e ritmi sommessi di Agony. D'altronde Vydija non è una povera anima in fuga dall'inferno, ma una potente creatura dotata di poteri sufficienti affrontare orde di nemici a suon di incantesimi e pugnalate. Ed è quello che siamo chiamati a fare sfruttando la possibilità di scagliare fendenti con una mano, lanciare incantesimi con l'altra, tenere i nemici a distanza con pugnali da lancio, compiere schivate fulminee e attivare la modalità rage che permette di staccare teste e frantumare nemici con un solo colpo, ad artigliate. Non è però l'unico modo di smembrare gli avversari.

Quando i nemici, dopo aver incassato qualche colpo, vengono avvolti da un'aura gialla, possiamo effettuare una mossa finale e goderci una delle svariate scenette, diverse a seconda del nemico ucciso, che includono corpi spezzati in due, ovvie decapitazioni, mutilazioni assortite, teschi frantumati a colpi di tacco e altre amenità che vanno a rendere più sopportabile un gameplay fatto in fretta e furia. Il gioco di fendenti, incantesimi e squartamenti tutto sommato funziona, ma non porta niente di nuovo e soffre di carenze evidenti nelle collisioni, nel feeling, nelle animazioni e nei modelli.