Halo Infinite, anteprima: un "reboot nello spirito" che promette bene

Ambizioso, in questo modo definiremmo Halo Infinite, il nuovo capitolo della serie ideata da Bungie e ora saldamente tra le mani di 343 Industries. Questa nuova avventura - per Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC - vuole chiaramente segnare un punto di svolta per la saga e sta puntando in alto, molto in alto. Di certo troppo in alto per la precedente data di uscita, fine 2020 o, in altre parole, il D1 della nuova generazione di console di casa Microsoft. La presentazione di luglio 2020 aveva infatti fatto alzare più di un sopracciglio ai fan della saga i quali hanno subito fatto sentire il proprio malumore. Halo Infinite non sembrava essere il gioco che il pubblico meritava, soprattutto a livello tecnico. Per fortuna 343 Industries e Microsoft erano della stessa opinione e presero la difficilissima decisione di rimandare di un intero anno il gioco.

Probabilmente una delle migliori decisioni di Microsoft Xbox ad oggi: non crediamo che Halo Infinite si sarebbe ritrovato in una situazione grave quanto quella di Cyberpunk 2077, ma di certo i fan non avrebbero gradito un'opera non al meglio della propria forma. Ragionarci ora, però, è inutile, perché 343 Industries si è messa al lavoro per migliorare il gioco e non l'ha fatto in modo silenzioso.

Tramite il proprio blog, il team di sviluppo ci ha permesso di scoprire tutte le ultime novità di Halo Infinite sulla grafica, gli obbiettivi di design, il multiplayer e non solo. In questa nostra anteprima vogliamo raccogliere le idee sui punti chiave di questa attesa esclusiva Microsoft per Xbox e PC.