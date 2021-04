Secondo le ultime voci di corridoio di un gruppo di 'ben informati', il prossimo Forza Horizon 5 potrebbe essere ambientato in Messico. Nonostante in molti sperassero nel Giappone, sembra che PlayGround Games stia in realtà pensando ad un'ambientazione differente, fatta di spiagge, vegetazione lussureggiante e... asini.

A far rimbalzare questa nuova speculazione sul nuovo Forza Horizon sono i soliti noti, ovvero Jeff Grub, Jez Corden e Klobrille. In una discussione attraverso Twitter i tre hanno cominciato a parlare di Messico e macchine, con chiaro riferimento al prossimo Forza Horizon 5 che per i tre insider sarà presentato durante l'E3 2021.

A lanciare il sasso è stato Corden, che ha detto "Mi piacerebbe molto visitare il Messico un giorno" con la bandiera messicana e una macchina sportiva. Al che Grubb ha risposto "Sto già facendo lezioni di spagnolo con Duolingo. El coche va vroom" dimostrando come le prime lezioni stiano già attecchendo.

A loro fa eco Klobrille che dice di vedere "spiagge, foreste tropicali, città colorate, fiumi, antiche rovine, cascate, grotte, canyon, ricca vegetazione, asini, coyote, regioni montuose e cultura, tutto in un'unica location". Un'affermazione che probabilmente sta a significare che la mappa sarà enorme e potrebbe coinvolgere un'area che va dal sud degli USA fino all'America Centrale.