Il Konami Code compie 35 anni e Konami festeggia con un remix lo-fi di Gradius e altri classici

Oggi, 25 aprile 2021, il Konami Code compie 35 anni. Uno dei più celebri ed iconici 'trucchi' della storia dei videogiochi, infatti, debuttò il 25 aprile del 1986 con la versione da bar di Gradius. Da quel momento la celebre combinazioni di tasti inventata da Kazuhisha Hashimoto fu riproposta in decine di altri videogiochi e persino in qualche film. Per festeggiare, la compagnia giapponese ha deciso di pubblicare su YouTube un remix di musiche lo-fi prese da Gradius e altri classici di Konami.

La storia del Konami Code è piuttosto divertente. Kazuhisha Hashimoto, uno degli sviluppatori della versione casalinga di Gradius, stava avendo molti problemi a completare il gioco per via della sua difficoltà, una cosa che stava rallentando troppo i test prima della pubblicazione. Per questo motivo inserì una combinazione di tasti all'interno del gioco (Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, B, A e Start) in modo da ottenere tutti i potenziamenti disponibili e semplificarsi in questo modo la vita.

Nonostante abbia lavorato a tanti classici come Gradius, ISS e Snatcher, Kazuhisha Hashimoto, morto recentemente fa all'età di 61 anni, sarà ricordato per sempre per questa scorciatoia.

Il celebre Konami Code.

Il Konami Code, infatti, non fu usato solo da tanti altri giochi della compagnia giapponese, ma è presente -come omaggio- in giochi come Fortnite e League of Legends. La sua influenza pop, però, ha travalicato i confini dei videogiochi ed è arrivata al cinema con Ralph Spaccatutto, negli assistenti digitali come Alexa e persino nell'app di Netflix.