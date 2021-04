Starfield, Forza Horizon 5, Halo Infinite all'E3 2021 secondo un noto insider

Starfield, Forza Horizon 5, Halo Infinite e Age of Empires 4 potrebbero essere tutti presenti nel corso della conferenza Microsoft all'E3 2021, secondo il noto insider Klobrille, in base a quanto ha riferito sul forum ResetEra.

Chiaramente non può essere presa come un'informazione ufficiale né verificata, ma Klobrille ha dimostrato in passato di avere qualche connessione con l'ambiente Microsoft Xbox, dunque possiamo prendere in considerazione la sua speculazione in attesa di eventuali novità.

"Aggiungi Age of Empires 4 e sono piuttosto sicuro che questo sia il loro quartetto di titoli di grosso calibro da mostrare questa estate, cosa che non significa che riescano ad uscire tutti nel 2021 o no", ha affermato l'insider sulle pagine del forum in questione, riferendosi alla possibilità di vedere anche Starfield, Forza Horizon 5 e Halo Infinite nel corso della presentazione Microsoft dedicata a Xbox Series X|S e PC per l'E3 2021.



Starfield resta un grande mistero ma in molti puntano sulla sua presenza all'E3 2021



All'interno dello stesso discorso, Klobrille ha anche riferito che Forza Horizon 5 non sarà ambientato in Giappone, al contrario di quanto invece pensano in molti sul quinto capitolo della serie, cosa che sembra confermata anche dal giornalista Jeff Grubb.

Per il resto, la presenza di Halo Infinite e Age of Empires 4 sembra piuttosto sicura all'E3 2021, considerando come i due giochi dovrebbero essere a buon punto dello sviluppo e il primo sia previsto uscire entro la fine del 2021. Resta il dubbio su Starfield: ormai sono molte le voci che parlano di una sua prossima presentazione a addirittura un possibile lancio quest'anno, ma di fatto Bethesda è rimasta perfettamente in silenzio sul gioco in questione, al di là di piccoli indizi che però difficilmente possono essere considerati delle prove.

Ricordiamo che l'E3 2021 si terrà dal 12 al 15 giugno 2021, PlayStation sarà assente mentre Xbox, Nintendo, e Take Two saranno presenti e sarà un evento solo digitale e gratuito.