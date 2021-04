Forza Horizon 5 sarà mostrato questa estate e non sarà in Giappone, per Klobrille

Secondo l'insider Klobrille, Forza Horizon 5 sarà mostrato questa estate, molto probabilmente durante l'E3 2021. Da quelle che sono le sue informazioni, però, il gioco non sarà ambientato in Giappone, come invece alcuni pensano.

In queste settimane si sta parlando molto di quello che Microsoft presenterà nelle prossime settimane, in particolare durante l'E3 2021. Nello specifico ci si chiede se PlayGround Games presenterà qualcosa e se questo qualcosa sarà il nuovo Forza Horizon 5 o l'atteso Fable.

Inserendosi in questo discorso il noto insider dice di essere d'accordo con Jeff Grubb, ovvero una delle voci che sostengono che a giugno sarà mostrato per la prima volta il racing open world e non il gioco di ruolo. Klobrille pensa anche di sapere che il gioco non sarà ambientato in Giappone, o in un'ambientazione ispirata al paese asiatico, ma, avendo preso una cantonata con Forza Horizon 4 preferisce tenersi stretta la sua opinione.

Un'immagine di Forza Horizon 4.

"Sono d'accordo con Jeff Grubb su questa cosa e mi aspetto che FH venga mostrato questa estate," ha scritto Klobrille. "Penso anche di avere idea dell'ambientazione, che non è il Giappone, ma questa previsione non è andata molto bene con FH4, quindi la lascerò annunciare dal team."

Chris Goodall, invece, mette la pulce nell'orecchio: sarà Fable a essere presentato all'E3 2021.