Playground Games mostrerà Fable all'E3 2021? Chris Goodall mette la pulce nell'orecchio

L'E3 2021, seppur in formato digitale, sembra stia tornando ad essere un momento cardine per l'industria dei videogiochi. Molti publisher, come Microsoft, Nintendo o Ubisoft, sembrano voler supportare l'evento nella maniera migliore possibile. Ovviamente il nuovo Fable è uno dei giochi più attesi da parte dei videogiocatori Xbox. In queste ore Chris Goodall, principal animator di Playground Games, con un tweet piuttosto criptico ha messo la pulce nell'orecchio: Fable sarà mostrato all'E3 2021?

In questi giorni circolano già diversi rumor su Fable, Perfect Dark ed Everwild: alcuni dicono potrebbero uscire sulla prossima Xbox. Nella speranza che non sia così, in molti hanno visto nelle parole di Goodall un indizio della presenza di Fable all'E3 2021. Perchè Fable e non Forza Horizon? Perché per sua ammissione Goodwall è al lavoro sul nuovo GdR.

Alla gioco "spaventa uno sviluppatore in 5 parole o meno", Chris Goodall ha risposto "Stiamo facendo qualcosa per l'E3". Una risposta che, conteggio delle parole a parte, potrebbe essere solo generica e riferita alla provocazione social. Cosa spaventa gli sviluppatori? Dover presentare qualcosa all'E3. Lineare e semplice senza altre implicazioni.

Chiaramente, però, una frase del genere detta da un professionista con questa esperienza alle porte dell'E3, da parte di uno studio come PlayGround Games che sta creando un qualcosa che andrà presentato in pompa magna, suona perlomeno sospetta. Cosa ne pensate?