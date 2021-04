Fable, Perfect Dark ed Everwild lontanissimi, potrebbero uscire sulla prossima Xbox

Fable, Perfect Dark ed Everwild sono lontanissimi e il loro sviluppo è talmente in alto mare che potrebbero addirittura uscire sulla prossima Xbox: lo ha dichiarato Chris Ding, giornalista di GamesIndustry, nel corso di un video podcast.

Parlando della situazione delle esclusive per PS5 e Xbox Series X|S, alla luce dei recenti retroscena sul remake di The Last of Us e la chiacchierata ossessione di Sony per i blockbuster, Ding ha rivelato di aver parlato con alcune persone al lavoro presso gli Xbox Game Studios.

Ebbene, questi sviluppatori avrebbero confessato al giornalista che i tre giochi in questione, come detto Fable, Perfect Dark ed Everwild, sono ancora nelle fasi iniziali della produzione e dunque passerà davvero tanto tempo prima di vederli nei negozi.

"Possiedo una Xbox Series X e mi piace tantissimo, così come mi piace PlayStation 5, perché ci trovo diverse esclusive che non sono disponibili sulla piattaforma Microsoft", ha detto Ding a cominciare dal minuto 26:50 del video qui sotto.

"Quando guardi a Xbox, sai che l'azienda possiede alcuni team di sviluppo straordinari e i loro giochi sono in arrivo, ma ho avuto alcune conversazioni con degli amici che lavorano negli Xbox Game Studios e i titoli che hanno annunciato, ovverosia Fable, Perfect Dark ed Everwild, sono lontanissimi."

"Sono talmente lontani che potrebbe uscire una nuova Xbox prima che siano disponibili! Intendo un upgrade mid-gen, non un modello completamente nuovo", ha specificato Ding, aggiungendo che allo stato attuale una line-up delle esclusive di Xbox Series X|S semplicemente non esiste.