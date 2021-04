The Falcon and the Winter Soldier 1x04, la recensione

Nelle ultime settimane sono trapelate alcune indiscrezioni e leak sulla sceneggiatura originale di The Falcon and the Winter Soldier che spiegherebbero non solo il ritardo nell'uscita della miniserie - avrebbe dovuto preceder WandaVision sulla piattaforma digitale Disney - ma anche la narrativa accelerata e disorganica nello scorso episodio. A quanto pare, nei piani originali doveva esserci pure una pandemia che avrebbe indotto i Flag Smasher a rubare vaccini e risorse, calcando la mano sulla situazione geopolitica della Terra dopo il Blip. La reale diffusione del COVID-19 avrebbe quindi costretto la produzione a riscrivere la storia in corsa, rigirando o ridoppiando alcune scene che hanno finito per escluderla. Al di là di questi rimaneggiamenti, pure comprensibili, la recensione di The Falcon and the Winter Soldier 1x04 intende analizzare un episodio attraverso il quale la serie ha spiccato decisamente il volo in un quarto appuntamento che riporta la serie sui binari giusti e ci regala due delle battute più memorabili nella lunga storia del Marvel Cinematic Universe.

Il mondo intero ci guarda

"Le Dora Milaje hanno giurisdizione dappertutto, in tutti i paesi in cui si trovano a passare": se non avevate ancora capito che badass che sono le guardie del corpo di Pantera Nera, Ayo ve lo sbatte in faccia così, senza tante cerimonie. L'abbiamo rivista alla fine dello scorso episodio. Per chi avesse la memoria corta, Ayo (Florence Kasumba) era la stessa Dora Milaje che aveva sbarrato il passo alla Vedova Nera in Captain America: Civil War, una scena brevissima che ha dato ai produttori di The Falcon and the Winter Soldier un personaggio perfetto con cui riportare in scena il Wakanda senza scomodare Danai Gurira, che interpretava la loro leader Okoye. A quanto sembra, Ayo si è anche occupata della riabilitazione di Bucky: in uno struggente flashback, la vediamo ripetere le parole d'ordine che un tempo lo trasformavano nel Soldato d'Inverno. Come al solito, Sebastian Stan offre un'interpretazione sentita del suo complicato personaggio, rappresentando il suo sollievo nello scoprirsi libero tra lacrime e sorrisi.

The Falcon and the Winter Soldier: Sebastian Stan è Bucky Barnes.

Nel presente, però, Bucky deve scommettere contro le Dora Milaje, arrivate in Lettonia per arrestare Zemo: vi ricordiamo che il villain interprtetato da Daniel Brühl, oltre ad aver messo gli Avengers gli uni contro gli altri, aveva anche assassinato l'ex sovrano di Wakanda. Bucky ha otto ore di tempo per sfruttare Zemo prima che Ayo e le altre tornino a prenderselo: insieme a Sam, i tre si recano a indagare sui Flag Smasher e sulla loro unica pista, una donna da poco deceduta che sembrerebbe essere legata a Karli Morgenthau. È un escamotage che serve a definire meglio non tanto i Flag Smasher, ma i loro sostenitori, e la confusa situazione in cui è stato catapultato il mondo quando sono tornati tutti i terrestri che Thanos aveva "blippato". Diciamo che fino a questo momento le motivazioni di questi terroristi ci erano apparse abbastanza fragili, ma l'episodio riesce a essere più convincente, dato che il problema della discriminazione, dell'intolleranza e della corruzione nelle sfere alte che dovrebbero dare esempio e speranza sono quelli che affrontiamo anche oggi in piena pandemia.

The Falcon and the Winter Soldier: Sebastian Stan e Florence Kasumba in una scena.

Il Barone Zemo delineato in The Falcon and the Winter Soldier continua a essere il nostro personaggio preferito. Al di là dell'interpretazione melliflua e compassata di Brühl, è difficile considerarlo un vero e proprio antagonista, specialmente perché i suoi atteggiamenti e i suoi ragionamenti lo collocano idealmente nella sfera degli antieroi. È un comprimario ambiguo e difficile da smascherare, ma non illudetevi: Zemo è malvagio e i suoi discorsi sulla supremazia delle forze che vogliono i Super Soldati sono condivisibili fino a un certo punto. È tuttavia nel suo contrasto con Sam che quest'ultimo prende sempre più la forma del Captain America di cui ha bisogno il mondo. Sam rifiuta subito l'idea di inocularsi il Siero, mentre Zemo esita un momento prima di distruggere le fiale, mettendo a nudo un'ipocrisia di fondo. D'altra parte, il colloquio tra Sam e Karli è fantastico: Sam, che prima di fare l'Avenger si occupava di militari afflitti da stress post traumatico, riesce a intavolare una discussione che non solo dimostra le sue capacità diplomatiche, ma mette anche sotto una luce diversa il personaggio di Karli, che finora ci aveva detto poco.

The Falcon and the Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una scena.

"All'America non importa del mio mondo, quindi a me non importa della sua mascotte": un'altra battuta memorabile, recitata da Adepero Oduye, che interpreta sua sorella Sarah. Diciamo che esprime in modo azzeccato il problema della discriminazione razziale che affligge gli stati a stelle e strisce, e non solo. La miniserie creata da Malcolm Spellman ha gestito benissimo il nuovo Captain America, soprattutto in questo episodio, e Wyatt Russell, nei panni di John Walker, è davvero fantastico. Chi conosce la sua controparte a fumetti sicuramente si aspettava il colpo di scena finale, ma la storia è riuscita a scandire sempre meglio la sua discesa nell'oscurità, caricando un peso dopo l'altro sulle sue spalle. Lo scontro con le Dora Milaje, divertente e ben coreografato, è un tocco di classe. John le prende di santa ragione, sotto gli sguardi divertiti di Sam, Bucky e Zemo: quest'ultimo ne approfitta per scappare, dunque non solo il conflitto non è servito a niente, ma ha umiliato ulteriormente il nuovo Captain America, un normalissimo soldato catapultato in un mondo sovrumano.