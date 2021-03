WandaVision 1x09, la recensione del finale di serie

La scorsa settimana, recensendo il penultimo episodio di WandaVision , ci domandavamo se i Marvel Studios sarebbero riusciti a consegnarci un finale memorabile in appena 50 minuti, chiudendo ogni sottotrama lasciata in sospeso dopo averci fatto viaggiare per due mesi nella storia della televisione americana, partendo dalle sit-com anni '50 per raccontarci il personaggio di Wanda Maximoff e la sua particolarissima elaborazione del lutto. La risposta è arrivata ed è: quasi. La conclusione di questa prima miniserie prodotta in esclusiva per Disney+ fortunatamente si è ripresa in tempo ed è tornata a parlare di sentimenti e di quegli eroi pieni di difetti che tanto ci fanno amare la Casa delle Idee, ma il regista Matt Shakman ha sfiorato di pochissimo la catastrofe quando il finale di una produzione che è diventata famosa per il suo approccio anticonvenzionale è sforata in un climax da comunissimo cinecomic. Cerchiamo di capire come sono andate le cose... e dove andranno a parare in futuro.

Finale di serie

WandaVision 1x09: Wanda e Visione.

L'episodio riprende la narrativa proprio dove l'avevamo lasciata: la strega Agatha Harkness è uscita allo scoperto e ha preso in ostaggio Billy e Tommy. Wanda si ritrova ad affrontare il suo primo duello di magia senza un minimo di preparazione, affidandosi soltanto all'istinto e all'astuzia. È in apparente vantaggio, quando in fondo alla strada compare Visione. Solo che non è il suo Visione, ma quello bianco, autentico, rimontato dallo SWORD di Hayward e programmato per ucciderla. Il Visione di Wanda arriva all'ultimo momento per salvarla e così i nostri due Avengers si ritrovano a combattere su due fronti: strega contro strega, sintezoide contro sintezoide. Nel frattempo, Monica è stata rapita da, uh, Fietro, che scopriamo essere un tizio comunissimo di nome Ralph Bohner: a quanto pare, i suoi poteri e la sua doppia identità sono i prodotti di una collana stregata che Monica riesce a strappargli, riportandolo alla normalità.

WandaVision 1x09: il finto Pietro, detto anche Fietro.

Mentre i due Visione lottano nel cielo sopra Westview, il duello tra le streghe si sposta in centro. Scopriamo qualcosa di più sulla famigerata Scarlet Witch che le pagine del libro mistico chiamato Darkhold descrivono come una creatura pericolosissima, addirittura più potente dello Stregone Supremo - che sarebbe il Dottor Strange - e che, secondo una profezia, distruggerà il mondo. Agatha vuole i poteri di Wanda un po' per salvare tutti, un po' perché li vuole e basta. Per indispettirla un altro po', la strega libera tutti gli abitanti di Westview nei dintorni che, in una scena parecchio struggente, supplicano Wanda di lasciarli andare. Qui l'episodio barcolla un po', perché Wanda si scusa e si giustifica per averli intrappolati senza volerlo, ma in realtà noi l'abbiamo vista manipolare l'Esa in varie puntate, ancor prima che le cose si mettessero male. Insomma, a quanto pare è stata proprio lei a uscire dal perimetro per intimare allo SWORD di starne alla larga. C'è un'incongruenza narrativa, oppure volevano mostrarci un'eroina fallata che, nel panico, non può fare altro che mentire anche alle sue stesse vittime?

WandaVision 1x09: Visione contro Visione.

Sia come sia, Wanda ci prova ad aprire l'Esa per liberare gli abitanti di Westview, ma poi è costretta a richiuderlo quando si rende conto che annullare l'incantesimo significherebbe perdere anche Visione e i suoi figli. Quel poco che lo tiene aperto, però, basta a Hayward e ai suoi tirapiedi per entrare nel perimetro e raggiungere la famiglia: lo SWORD si stava preparando all'attacco già da un po', e in una breve parentesi vediamo anche Jimmy Woo tornare al cospetto di Hayward solo per distrarlo, recuperare lo smartphone che aveva lasciato lì e chiamare i rinforzi del FBI. Sarà praticamente l'unica cosa che vedremo fare a Randall Park in tutto l'episodio, ma a Darcy andrà peggio. Insomma, lo SWORD arriva sul posto che i due Visione si stanno battendo di nuovo, Wanda insegue Agatha che le ha già preso una generosa quantità di potere magico e restano soltanto Billy e Tommy a infastidire gli agenti di Hayward. Quest'ultimo, essendo un gran bastardo, spara ai due ragazzini... e Monica arriva all'ultimo momento per intercettare le pallottole, che le passano attraverso come fosse fatta di luce. A dire il vero, Billy se la sarebbe cavata da solo con la telecinesi, ma almeno abbiamo visto un altro po' di quella che diventerà Spectrum.

WandaVision 1x09: finalmente Scarlet Witch.

Per inciso, Hayward a quel punto tenta la fuga, ma ecco che arriva anche Darcy all'ultimo secondo per investirgli il SUV e inchiodarlo sul posto. "Si va in prigione!" è letteralmente l'unica battuta di Kat Dennings in tutto il finale. In tutto questo, Visione riesce a guadagnare la fiducia del Visione bianco con la logica e a ripristinargli i ricordi secretati dopo la sua "morte" in Avengers: Infinity War. Giunto alla conclusione che lui è il Visione reale, ma che deve riscoprirsi, il Visione bianco vola via e non si vedrà più. Insomma, restano soltanto le due streghe, impegnate in una furibonda battaglia magica nel cielo. Wanda sembra messa alle strette, quando in realtà sta solo disegnando le rune sulle pareti dell'Esa, le stesse rune con cui Agatha l'aveva intrappolata nell'episodio precedente: così facendo, Wanda annulla gli incantesimi della rivale, si riprende la propria magia e si trasforma una volta per tutte nella Scarlet Witch, con tanto di costume nuovo di zecca che ricorda quello che ha indossato per anni e anni nei fumetti. Il destino di Agatha è segnato: Wanda la intrappola in una prigione mentale, costringendola a recitare per sempre la parte della vicina ficcanaso Agnes.

WandaVision 1x09: Billy e Tommy.

A questo punto, per Wanda resta soltanto una cosa da fare: annullare l'Esa. Ed è da questo momento in poi che il finale di WandaVision riacquista un cuore. Nello stupore generale, la famiglia Visione torna a casa. Wanda e suo marito mettono a letto i bambini, come farebbe una comunissima famiglia, mentre fuori dalla finestra l'Esa si restringe sempre di più. In un ultimo, straziante dialogo, Wanda rivela a Visione la sua identità, riconferma il suo amore e, nella speranza che un giorno si rincontreranno, l'Esa finalmente si chiude nel lotto di terreno dove tutto è cominciato, in un isolato semideserto in cui Wanda, ormai sola col lutto che ha finalmente accettato, non può fare altro che tornare in città, congedarsi da Monica e, indirettamente, da tutti gli abitanti cui ha causato tanto dolore, e promettere che capirà come usare i suoi poteri, prima di lasciarsi Westview alle spalle.

La miniserie si conclude con due scene dopo i titoli di coda animati e dopo quelli finali a scorrimento. Nel primo stinger, un agente del FBI, che si rivelerà essere un'aliena Skrull, recluta Monica per conto di un vecchio amico di sua madre che lavora nello spazio: sta parlando di Nick Fury, che abbiamo visto l'ultima volta nella scena dopo i titoli di coda di Spider-Man: Far from Home. Nella seconda scena, Wanda sembra essersi esiliata in uno chalet in mezzo alle montagne, ma mentre il suo corpo materiale vive una vita d'isolamento, la sua proiezione astrale - sulle note del main theme di Doctor Strange - studia il Darkhold, tormentata dalle grida di aiuto dei suoi figli.