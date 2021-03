Assembla che ti Passa #288

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Da qualche tempo in rete spuntano appelli, anche da fonti autorevoli, a non comprare scheda video fino a quando il mercato non avrà dato una risposta adeguata alla disparità tra domanda e offerta. D'altronde viene a mancare l'incentivo a risolvere le cose di fronte a un pubblico che continua a comprare nonostante l'incremento vertiginoso dei prezzi, un qualcosa che ha creato enormi difficoltà, al pari della scarsa disponibilità, a chi ha bisogno di una nuova GPU discreta. Ma non è detto che ci sia una scelta.

Per lavoro, necessità o anche solo per superare momenti difficili, che di questi tempi non mancano di certo, succede di avere davvero bisogno di una scheda video, magari dopo che quella precedente si è rotta lasciandoci senza alternative se non comprarne una nuova. Da qui la speranza che le affermazioni di AMD relative alla Radeon RX 6700 XT siano in qualche modo veritiere e che la maggiore disponibilità della scheda sia sufficiente a dare un po' di respiro al segmento delle GPU da gaming. Difficile che basti, ma AMD nel recente passato ha parlato anche di strategie per aumentare complessivamente la disponibilità delle sue schede, ravvivando le nostre speranze in merito.

Tra l'altro AMD ha bisogno di incrementare le vendite, strozzata da una scarsa disponibilità che ha elevati i prezzi al di sopra anche delle richiestissime GeForce RTX 3000. Non è un caso che le schede NVIDIA occupi 18 posti nella classifica delle GPU più diffuse tra gli utenti Steam, anche se parliamo di dati frutto di un sondaggio opzionale che include laptop, compatti e PC di vecchia data. In ogni caso si fa notare l'aumento dal mese scorso a quello attuale dello 0,11% per la RTX 3080, tra le schede discrete più gettonate del momento nonostante i prezzi mostruosi.

In ogni caso la novità della settimana è senza dubbio la Radeon RX 6700 XT, una scheda da 12 GB di memoria in arrivo il 18 marzo per 479 dollari che è pensata per il 1440p ad alte prestazioni e che, come le sorelle maggiori, punta sulla potenza bruta, arrivando a battere spesso la RTX 3070 in rendering puro. A differenza dell'ultima nata NVIDIA, la GeForce RTX 3060, non gode di accorgimenti per castrare le capacità mining, secondo i rumor invece presenti nella futura RTX 3080 Ti a quanto pare equipaggiata con 12 GB di memoria GDDRX, e manca ancora di un upscaling in grado di contrastare il DLSS NVIDIA, ma da questo punto di vista le cose potrebbero cambiare presto.

Per fine mese è infatti atteso un aggiornamento chiave del software Radeon Adrenalin che oltre a varie ottimizzazioni includerebbe la tanto attesa FidelityFX Super Resolution. Si tratta per l'appunto dell'upscaling basato sul machine learning promesso a fine 2020 da AMD e destinato, si spera, a compensare il peso del ray tracing garantendo boost prestazionali molto importanti alle alte risoluzioni. Non abbiamo ancora idea di quale efficacia aspettarci da questa tecnologia, vista la mancanza di hardware dedicato sulle Radeon, ma questa mancanza ha un lato positivo. Sembra infatti che i benefici della Super Resolution non saranno limitati alle sole Radeon RX 6000. Dovrebbe infatti funzionare con diverse serie di schede Radeon così con le console di nuova generazione ed è possibile che sfrutti una parte dei normali stream processor delle GPU AMD per destinarli agli algoritmi IA.

Purtroppo durante la presentazione della Radeon RX 6700 XT, AMD non ha fatto menzione dell'attesa tecnologia, forse proprio a causa di un presunto ritardo legato all'implementazione sulle console, ma se non altro ha confermato l'arrivo della funzionalità Smart Access Memory anche sulla serie Ryzen 3000. La tecnologia in questione, disponibile anche sulle GeForce RTX sui sistemi dotati di tecnologia Resizeable Bar, consente al sistema il pieno accesso alla memoria. Aumenta così vertiginosamente le dimensioni di quella che prima era una finestra molto ridotta e garantisce un incremento prestazionale in alcuni giochi. La compatibilità con Zen 2 esclude ovviamente i Ryzen 3200G e 3400G, basati sull'architettura precedente, ma va a coinvolgere una grossa fetta di processori tra i quali c'è il vendutissimo Ryzen 5 3600.

Dovrebbe inoltre includere le nuove Radeon RX 6000 mobile, altra rivelazione di una conferenza breve ma intensa che ha confermato l'arrivo delle nuove GPU per laptop senza però rivelare alcun dettaglio tecnico. Ma secondo un tweet pubblicato a dicembre da Patrick Schur si parla di una serie capitanata dalla versione portatile del chip Navi 22, caratterizzata da 146W di potenza totale e bus da 192-bit. Dovrebbe quindi garantire una buona potenza, almeno per l'ambito laptop, nelle vesti di una RX 6700 frenata dal punto di vista di frequenze e consumi. Ma si parla anche di varianti più modeste, con GPU da 135W, 110W e 90W di total power e interfaccia di memoria da 160-bit.