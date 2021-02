WandaVision 1x08, recensione

Con il penultimo episodio della miniserie, WandaVision fa il giro e, dopo aver attraversato varie epoche televisive, passando per i generi più disparati, comincia a essere un vero e proprio prodotto del Marvel Cinematic Universe sotto tantissimi aspetti, pur essendo ispirato a una miniserie documentaristica statunitense chiamata This is your life . Non tutti apprezzeranno questo ritorno alla normalità per una miniserie che ha fatto del suo assurdo format un cavallo di battaglia. Era cominciata come una sit-com in bianco e nero e nel corso delle settimane ha ripreso il colore, ha riconquistato una narrativa moderna e, a un certo punto, ha pure scaricato le risate registrate. Tuttavia, l'ottavo episodio è il pilastro della serie. Non solo risponde a molte domande, ma finalmente si concentra per davvero sul personaggio di Wanda Maximoff , che credevamo di conoscere e che invece, ripensandoci, era stato soltanto abbozzato.

Nelle puntate precedenti

WandaVision: Kathryn Hahn è Agatha Harkness.

L'episodio rientra così tanto nei canoni tradizionali che manca persino dello stacchetto pubblicitario su cui si sono arrovellati ogni settimana gli spettatori. WandaVision 1x08 comincia persino con un flashback, ambientato nella Salem del 1600: una congrega di streghe mette al rogo la giovane Agatha Harkness, accusandola di aver usato impropriamente la magia oscura. La strega più potente della congrega sembrerebbe essere proprio sua madre, ma Agatha riesce comunque a ucciderle tutte e a scamparla. Nel presente, invece, Agatha/Agnes ha imprigionato Wanda nel suo scantinato, in un cerchio di rune che le impedisce di usare i suoi poteri. Agatha è fortemente convinta che Wanda abbia trasformato Westview con la magia, dunque scopriamo che non è veramente lei la burattinaia dietro le quinte, quanto piuttosto una strega che si è infiltrata nell'illusione dell'Esa per scoprire chi l'avesse prodotta. La storia, insomma, si fa contorta, e questo è solo l'inizio.

WandaVision: Elizabeth Olsen e Kathryn Hahn in una scena.

Agatha costringe Wanda a rivivere i momenti cruciali della sua storia per comprendere meglio le sue capacità. Per i fan del Marvel Cinematic Universe è un momento prezioso, perché vediamo e rivediamo alcuni retroscena che nei film ci sono stati soltanto accennati e che ci aiutano a delineare ancora meglio un personaggio sfaccettato come Wanda. Riviviamo insieme a lei la fatidica sera in cui l'ordigno Stark Industries ha ucciso i suoi genitori in Sokovia e cominciamo a comprendere meglio la logica dietro la trasformazione di Westview. Wanda era effettivamente una fan del Dick Van Dyke Show, che guardava insieme al fratello e ai genitori per imparare l'inglese. Stavano guardando il suo episodio preferito, la sera della tragedia, e così vediamo la famosa scena della testata che non scoppia per due giorni, una storia che Wanda e Pietro raccontano a Ultron in Avengers: Age of Ultron. Agatha, però, intuisce che la bomba non è scoppiata per un preciso motivo: Wanda.

WandaVision: la misteriosa silhouette nella gemma della mente.

Anni dopo, Wanda si sottopone agli esperimenti dell'HYDRA con lo scettro di Loki, senza sapere che al suo interno è custodita una Gemma dell'Infinito. La gemma della mente sembrerebbe reagire alla presenza di Wanda, mostrandole persino una visione. Agatha deduce che la gemma non ha conferito i poteri a Wanda: li ha solo portati a galla. L'episodio 6, quello ispirato a Malcolm in the Middle, trova una giustificazione nel flashback successivo. Wanda è nella Avengers Tower poco dopo la morte di Pietro. L'episodio della sit-com, che guarda distrattamente, fa da sfondo a una bella conversazione con Visione sul significato dell'amore e della perdita. È forse il primo momento in cui tra i due si crea una connessione, che sarà poi spezzata da Thanos in Avengers: Infinity War. In un altro flashback, vediamo finalmente la fantomatica irruzione di Wanda nel quartier generale dello SWORD e, come prevedibile, scopriamo che Hayward è un gran bugiardo. Wanda non ha rubato Visione, semmai è stato lui a mostrarle il corpo del sintezoide a pezzi per convincerla a desistere: lei lo voleva soltanto seppellire.

WandaVision: Wanda ritrova Visione nella base dello SWORD.

Attenzione, però, perché in questa scena potrebbe esserci un dettaglio importante, che non è la citazione di Avengers: Infinity War - quando Wanda avvicina la mano alla fronte della testa mozzata di Visione e sussurra "Non ti percepisco più" - quanto il momento in cui Hayward insinua che Wanda voglia riprendersi Visione per resuscitarlo. Su questo ci torneremo. In ogni caso, consapevole che Visione se n'è andato per sempre, Wanda sale in auto e se ne va. Guida fino a Eastview, questo paesino tranquillo in cui stanno costruendo le fondamenta di una villetta in periferia. Wanda posteggia e apre una busta che contiene un atto di proprietà, intestato a lei e Visione, con una dedica: quella sarebbe stata la casa in cui sarebbero dovuti invecchiare insieme. E allora Wanda, stretta in una morsa di dolore, solitudine e disperazione, perde il controllo dei suoi poteri e riscrive l'intera città, generando dal nulla una copia esatta di Visione.

WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany in una scena.

E insomma, alla fine è stata veramente lei a creare Westview. Sembra proprio che non fosse intrappolata contro la sua volontà e che non ci fosse qualcun altro a manipolare questa strana realtà... sebbene noi continuiamo a nutrire qualche sospetto su Dottie, se non altro perché sprecare Emma Caulfield così ci è sembrato strano. L'episodio è, insomma, un mega riassunto delle... puntate precedenti, appunto, ma arrivati all'atto finale, funziona a meraviglia, dà un senso logico alle assurdità meta-narrative che abbiamo visto dall'inizio e, soprattutto, si appoggia alle ottime prove recitative di Kathryn Hahn e Elizabeth Olsen: quest'ultima, in particolare, riesce a interpretare meravigliosamente i vari momenti della vita di Wanda, mantenendo un equilibrio perfetto tra la durezza del suo carattere e la disperazione che la divora internamente fino a farla scoppiare. Guardando l'episodio con attenzione, si nota - e si prova - un vero e proprio crescendo.