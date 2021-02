Leggende Pokémon: Arceus, l'anteprima

Potenziale immenso, presentazione carente. Quattro parole potrebbero bastare a riassumere l'annuncio dell'inaspettato Leggende Pokémon: Arceus , l'inedito GdR open world ambientato in una Sinnoh feudale che va a fare il paio, o il trio se preferite, con Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente - remake degli originali capitoli pubblicati nel 2006 su Nintendo DS. Ammettiamolo, l'idea finalmente concreta di un gioco di ruolo espanso ambientato nell'universo dei piccoli mostri è quel sogno infantile che si avvera... dopo venticinque anni, quindi forse un po' fuori tempo massimo perché chi segue la saga fin dagli esordi possa apprezzarlo davvero. Oppure no, dipende dall'importanza che il franchise ha per ognuno di noi. Soprattutto, però, dipende da quanto Game Freak si dimostrerà in grado di lasciarsi alle spalle il vecchio per abbracciare il nuovo, sfruttando questo spin-off per osare laddove la serie principale è ancora conservativa, esitando a fare il grande passo ed evolversi - per restare in tema. Le promesse non bastano, dovremmo averlo capito.

La Sinnoh del passato

La storia di Leggende Pokémon: Arceus affonda le radici in un passato lontano, quando la regione era ancora incontaminata e il concetto di Allenatore, per non parlare di Lega Pokémon, nemmeno esisteva. Gli umani fondano il loro primo insediamento, dal quale avrà inizio il nostro viaggio per catturare e studiare tutti i Pokémon selvatici con l'obiettivo di creare il primo Pokédex della regione: le fondamenta dunque sono le stesse di sempre ma ad esse si affiancano elementi GdR e d'azione inediti. Non avendo idea di cosa significhi all'atto pratico, al di là del poco mostrato nel trailer, non sappiamo come prendere questa notizia. Il fatto che ancora non ci riesca a staccare dal classico impianto che ha caratterizzato la serie per venticinque anni (cattura-combatti-allena) fa un po' storcere il naso, perché sembra dimostrare che la volontà di innovarsi, di reinventarsi davvero, non sia poi così marcata. Non neghiamo che l'impressione poco entusiasta dipenda in buona parte da un trailer che non concede al gioco alcun appiglio per far ben sperare, oltre alle già menzionate promesse e prospettive che in assenza di materiale concreto restano per ora tali.

Leggende Pokémon: Arceus, l'incontro con un Pokémon selvatico

L'ambientazione feudale - e qui abbiamo dedicato un fugace pensiero al fresco seppur imperfetto Pokémon Conquest - legata a Sinnoh è molto azzeccata concettualmente, poiché i miti della regione si basano su quelli della creazione nella religione shintoista, e la scelta di un approccio open world potrebbe aiutare nella valorizzazione di questo aspetto. Proprio per questo, forse, al di là della cattura in tempo reale che va un attimo a smuovere le acque rispetto al solito, ci saremmo aspettati qualcosa di veramente diverso: allo stato attuale, per quel poco presentato, sembra non ci sia nulla di davvero nuovo o innovativo e di certo aver mostrato un estratto così arretrato tecnicamente non ha aiutato nella percezione che si può avere del gioco. Da un evento per il venticinquesimo anniversario e un trailer di annuncio avremmo voluto molto ma molto di più; se non a livello contenutistico, dovendo il gioco arrivare nei primi mesi del 2022, quantomeno a livello estetico. Sia Halo Infinite sia il remake di Prince of Persia hanno già ampiamente dimostrato quanto risulti deleterio mostrare il fianco sotto questo aspetto e la nomea di Game Freak lato tecnico, non proprio positiva, alimenta i timori di potersi trovare alla fine davanti a una versione 2.0 di Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Se le Terre Selvagge hanno insegnato qualcosa è che non basta prendere un'area estesa e riempirla (si fa per dire) di Pokémon per gridare al cambiamento, anzi. Quanto visto nel trailer, ovvero ampie zone pianeggianti - ci saranno i dungeon? - e un villaggio fatto più di carta che di legno, non è d'aiuto ma considerato che si tratta di un gioco chiaramente in pre-alpha la speranza è di vederlo migliorare nel corso dell'anno e poco più che lo separa dalla sua pubblicazione.