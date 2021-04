Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la Ligue 1 Uber Eats arriva con un evento a tema

Bandai Namco ha annunciato uno speciale evento di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Dal 28 aprile al 4 maggio sarà possibile sbloccare alcune delle casacche ufficiali della Ligue 1 Uber Eats, il massimo campionato francese.

La collaborazione porterà la maggior parte delle divise del campionato Ligue 1 Uber Eats in Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Per sbloccare le divise da "casa", i giocatori dovranno semplicemente connettersi in una determinata finestra temporale, mentre per le divise da "trasferta", dovranno partecipare ad alcune sfide online, completandole!

I giocatori che non riusciranno a connettersi nei momenti prestabiliti, avranno la possibilità di accedere alle divise in un secondo momento.

La partnership nasce dalla condivisione di alcuni valori comuni, come l'importanza del miglioramento personale e l'attenzione riposta nei giocatori più giovani e di talento. La Ligue 1 Uber Eats presta molta attenzione alle giovani promesse che militano nel campionato. Captain Tsubasa: Rise of New Champions racconta la storia di "Captain Tsubasa" in cui molti giovani giocatori di talento che sognano di diventare i migliori calciatori del mondo.