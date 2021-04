Sony ed Epic Games, Microsoft e Nintendo nel Cortocircuito di oggi

Il rapporto fra Sony ed Epic Games e quello fra Microsoft e Nintendo saranno gli argomenti della puntata di oggi de Il Cortocircuito!

In diretta a partire dalle 16.00, in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, discuteremo dunque dell'importante investimento di Sony in Epic Games e delle voci sul possibile annuncio riguardante una partnership fra Microsoft e Nintendo.

Il Cortocircuito, gli argomenti della puntata del 16 aprile 2021.

Ecco dunque gli argomenti di oggi:

Epic e Sony BFF

Parleremo del nuovo investimento di Sony in Epic Games: cosa potrebbe significare, cosa comporta e quali potrebbero essere gli obiettivi? Ne approfitteremo anche per fare il punto della situazione sulla visione di Sweeney, tra il suo metaverso e la questione delle perdite clamorose dell'Epic Games Store.

Microsoft e Nintendo BFF

Ci focalizzeremo sul rumor secondo cui le due società stanno preparando un annuncio dirompente e condiviso per l'autunno. Di cosa potrebbe trattarsi e cosa potrebbe significare per il mercato? Ne parleremo insieme a un ospite speciale: Marco Perri!

