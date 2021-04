Sony investe in Epic Games altri 200 milioni di dollari, partnership consolidata

Sony ha investito altri 200 milioni di dollari in Epic Games, consolidando la partnership fra le due aziende in ottica futura. La compagnia fondata da Tim Sweeney ha raggiunto un miliardo di dollari di fondi raccolti.

La somma investita da Sony si aggiunge ai 250 milioni di dollari dello scorso luglio, portando a un totale di 450 milioni l'impegno della casa giapponese sul fronte di prodotti come l'Unreal Engine e Fortnite.

L'appena annunciata collaborazione con Horizon Zero Dawn per portare Aloy nel celebre battle royale arriva dunque in un momento perfetto e non sarà certamente l'ultima: si parla già di Kratos.

"Questo investimento va a consolidare il già ottimo rapporto fra le due aziende e rilancia il loro comune obiettivo di spingere in avanti lo stato dell'arte nell'ambito della tecnologia, dell'intrattenimento e dei servizi online connessi a livello sociale", ha dichiarato Epic Games.

Lo studio ha ringraziato anche le altre compagnie che hanno investito nei suoi progetti, assicurando che questi contributi li aiuteranno a migliorare le esperienze legate a Fortnite, Rocket League e Fall Guys, ma anche gli strumenti come l'Unreal Engine, gli Epic Online Services e l'Epic Games Store.