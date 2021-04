Resident Evil Re:Verse avrà una seconda beta, ecco le date

Resident Evil Re:Verse, ovvero lo spin-off multiplayer collegato alla prossima uscita di Resident Evil Village ma separato dal gioco in questione, avrà una seconda fase di beta test, con date previste molto vicine, ovvero questa settimana.

Si parte praticamente domani: la seconda beta di Resident Evil Re:Verse si svolgerà dal 14 al 16 aprile 2021 su PS4, Xbox One e PC. Coloro che hanno già effettuato il download della beta potranno dunque automaticamente prendere parte a questa nuova sessione su PS4 e Xbox One, mentre su PC è aperta anche ai nuovi giocatori, basta scaricare il client da Steam.

Ricordiamo che la prima sessione di beta, andata in scena pochi giorni fa, è stata interrotta per problemi con il matchmaking, dunque si spera che questa seconda sessione possa andare più liscia e consenta di testare a fondo questa interessante piattaforma multiplayer.

Capcom non è nuova a iniziative di questo tipo: anche Resident Evil 3 è stato accompagnato dall'uscita di un titolo spin-off multiplayer chiamato Resistance e strutturato come una sorta di multiplayer asimmetrico. In questo caso, Resident Evil Re:Verse dovrebbe essere un PvP più classico in stile deathmatch ma comprenderà probabilmente diverse modalità di gioco.

Per quanto riguarda Resident Evil Village, ricordiamo che è previsto anche un evento di presentazione speciale nella mezzanotte tra il 15 e il 16 aprile, dunque proprio nel periodo in cui dovrebbe andare in scena anche la seconda beta di Resident Evil Re:Verse. È probabile che nello stesso periodo venga anche rilasciata la seconda demo del gioco Capcom.